Su iš olimpiados pašalintu ukrainiečiu susitikęs V. Zelenskis apdovanojo sportininką

Penktadienį Miuncheno saugumo konferencijos metu vykusiame susitikime V. Zelenskis pagyrė 27 metų ukrainietį už tai, kad jis brangina Rusijos nužudytų sportininkų, kurie dėl Rusijos agresijos niekada nebesivaržys, atminimą.
„Ačiū už jūsų poziciją, jūsų stiprybę ir jūsų drąsą“, – „X“ tinkle parašė V. Zelenskis.
V. Heraskevyčius kiek anksčiau dalyvavo Milane vykusiame Sporto arbitražo teismo (CAS) posėdyje. CAS atmetė sportininko apeliaciją, o tai reiškia, kad jam ir toliau bus uždrausta dalyvauti skeletone 2026 m. žiemos olimpinėse žaidynėse.
V. Heraskevyčius buvo pašalintas iš 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių, nes treniruočių metu dėvėjo šalmą, ant kurio buvo pavaizduotos žuvusių ukrainiečių sportininkų nuotraukos.
Tokią atleto išraišką IOC prilygino politiniam pareiškimui ir uždraudė šalmą naudoti. Ukrainietis su tuo nesutiko ir pareiškė, kad toliau dėvės šalmą. Galiausiai prieš startą ukrainietis buvo pašalintas iš olimpiados.
Volodymyras ZelenskisSporto arbitražo teismasTarptautinis olimpinis komitetas (IOC)
Rodyti daugiau žymių