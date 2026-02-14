SportasKitos naujienos

Suomijos ledo ritulininkai šeimininkus liūdino net 11 sykių

2026 m. vasario 14 d. 21:18
Lrytas.lt
Suomijos ledo ritulio rinktinė šeštadienį iškovojo vieną įspūdingiausių pergalių Žiemos olimpinių žaidynių istorijoje.
Daugiau nuotraukų (8)
Suomiai paskutinėse C grupės rungtynėse 11:0 (3:0, 3:0, 5:0) sutriuškino olimpiados šeimininkus italus.
Sebastianas Aho, Mikaelis Granlundas, Kaapo Kakko, Joelis Kiviranta pelnė po du įvarčius, po kartą pasižymėjo Miro Heiskanenas, Artturi Lehkonenas ir Joelis Armia.
Toks rezultatas lėmė, jog C grupėje suomiai, slovakai ir švedai surinko po 6 taškus, tačiau nustatant šių rinktinių vietas buvo atsižvelgta tik į šių trijų rinktinių tarpusavio dvikovų rezultatus.
Finale Slovakijos rinktinė laimėjo grupę, suomiai liko antri, o švedai – treti.
Tačiau Suomija gali džiuginti, kadangi viena iš antras vietas užėmusių komandų pateks tiesiai į ketvirtfinalį, o taip pasigerintas įvarčių santykis (16:5) beveik garantuoja, jog būtent suomiai žengs į ketvirtfinalį.
Didžiausia pergalė olimpinėse žaidynėse priklauso kanadiečiams, kurie 1984 metais norvegus sutriuškino 14:0.
Suomijos ledo ritulio rinktinėLedo ritulys2026 metų žiemos olimpinės žaidynės (Milanas-Kortina)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.