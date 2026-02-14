Suomijos ledo ritulininkai šeimininkus liūdino net 11 sykių

Suomiai paskutinėse C grupės rungtynėse 11:0 (3:0, 3:0, 5:0) sutriuškino olimpiados šeimininkus italus.
Sebastianas Aho, Mikaelis Granlundas, Kaapo Kakko, Joelis Kiviranta pelnė po du įvarčius, po kartą pasižymėjo Miro Heiskanenas, Artturi Lehkonenas ir Joelis Armia.
Toks rezultatas lėmė, jog C grupėje suomiai, slovakai ir švedai surinko po 6 taškus, tačiau nustatant šių rinktinių vietas buvo atsižvelgta tik į šių trijų rinktinių tarpusavio dvikovų rezultatus.
Finale Slovakijos rinktinė laimėjo grupę, suomiai liko antri, o švedai – treti.
Tačiau Suomija gali džiuginti, kadangi viena iš antras vietas užėmusių komandų pateks tiesiai į ketvirtfinalį, o taip pasigerintas įvarčių santykis (16:5) beveik garantuoja, jog būtent suomiai žengs į ketvirtfinalį.
Didžiausia pergalė olimpinėse žaidynėse priklauso kanadiečiams, kurie 1984 metais norvegus sutriuškino 14:0.