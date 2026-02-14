Vasario 14-ąją Milano ir Kortinos olimpinėse žaidynėse – pagrindinė kalnų slidininko rungtis ir biatlonininkių sprintas

Bormijuje, kurį vadina savo namais, nes čia gyvena jau ne vienerius metus, A.Drukarovas varžysis didžiojo slalomo rungtyje, kurioje yra iškovojęs svarbiausius Lietuvos kalnų slidinėjimo laimėjimus, o jos pasaulio reitinge užima 66-ąją vietą. Praėjusį sezoną jis tapo Europos taurės etapo nugalėtoju bei yra vienintelis lietuvis, kada nors patekęs į Pasaulio taurės varžybų pirmą 30-tuką. Tai Lietuvos sportininkas padarė tris kartus.
Legendinėje Stelvio trasoje A.Drukarovas jau Milano ir Kortinos žaidynėse atvertė dar vieną naują mūsų šalies kalnų slidinėjimo istorijos puslapį, startavęs „Super G“ rungtyje ir užėmė 31-ąją vietą. Iki šiol nei vienas Lietuvos atstovas nebuvo įvykdęs šios rungties olimpinio normatyvo.
26-erių A.Drukarovui šios olimpinės žaidynės – jau trečiosios karjeroje. 2018 m. Pjongčange jis buvo 41-as slalome ir 59-as didžiajame slalome. Pekine pastarojoje rungtyje Lietuvos kalnų slidininkas po pirmojo nusileidimo buvo 20-oje vietoje, tačiau antrajame griuvo ir, dėl patirtos traumos, negalėjo startuoti slalome.
Vasario 14 d. didžiojo slalomo varžybų pirmasis nusileidimas prasidės 11 val. Lietuvos laiku. A.Drukarovo starto numeris – 35-as. Antrojo nusileidimo pradžia numatyta 14.30 val. Lietuvos laiku. Antroje trasoje startuos visi, įveikę pirmąją. Iš viso šioje rungtyje jėgas bandys 81 kalnų slidininkas.
Trasos ilgis – 1448 metrai. Aukščių skirtumas – 390 m. Starto vartai įrengti tiesiai virš stačiausios šlaito vietos, vadinamosios Šv. Petro sienos.
Burtai lėmė, kad pirmąją trasą, kurioje bus 59 vartai, statys slovėnas Miha Verdnikas, o antrojo nusileidimo maršrutą sudarys šveicaras Helmutas Krugas, varžybų favorito, Šveicarijos kalnų slidinėjimo fenomeno Marco Odermatto ilgametis treneris.
A.Drukarovas Milano ir Kortinos žaidynėse planuoja startuoti ir slalome, kuris vyks vasario 16-ąją. Iki šiol nei vienas Lietuvos kalnų slidininkas olimpinėse žaidynėse nėra startavęs trijose rungtyse.
Mūsų šalies biatlonininkės Milano ir Kortinos olimpinėje trasoje varžysis 7,5 km sprinte. Varžybos prasidės 15.45 val. Lietuvos laiku.
J.Traubaitė startuos 10-a (15 val. 50 min.), L.Žurauskaitė – 82-a (16 val. 26 min.), N.Kočergina – 84-a (16 val. 27 min.), S.Urumova – 85 (16 val. 27 min. 30 sek.). Iš viso šioje rungtyje dalyvaus 91 sportininkė, 60 pateks į sekmadienį vyksiančias 10 km persekiojimo lenktynes.
Iki Milano ir Kortinos žaidynių olimpietės duonos buvo ragavusi tik N.Kočergina, lenktyniavusi 2018 m. Pjongčange. Kitos trys rinktinės narės – olimpinių žaidynių debiutantės. Bet J.Traubaitė ir L.Žurauskaitė šiose žaidynėse jau startavo po du kartus. Jos kartu su Vyauto Strolia ir Nikita Čigaku užėmė 20-ąją vietą mišrių estafečių komandų lenktynėse 4x6 km. Asmeninėse 15 km varžybose J.Traubaitė buvo 47-a, S.Urumova – 77-a, L.Žurauskaitė – 81, N.Kočergina – 87-a.
Vasario 13-ąją vykusiame vyrų 10 km sprinte laimėti bilietą į sekmadienio 12,5 km persekiojimo lenktynes pavyko tik 49-ąją vietą užėmusiam V.Stroliai.
