Brazilija triumfuoja dėl aukso žiemos olimpiadoje – džiaugiasi anksčiau laimėję už Lietuvą

2026 m. vasario 15 d. 12:37
Brazilijos žiniasklaida, džiaugdamasi Lucaso Pinheiro iškovotu pirmuoju žiemos olimpinių žaidynių medaliu, paminėjo ir Lietuvą – tarp šalių, kurios žiemos olimpinių medalių dar neturi.
