2026 m. vasario 15 d. 12:37
Brazilija triumfuoja dėl aukso žiemos olimpiadoje – džiaugiasi anksčiau laimėję už Lietuvą
2026 m. vasario 15 d. 12:37
Lrytas Premium nariams
Brazilijos žiniasklaida, džiaugdamasi Lucaso Pinheiro iškovotu pirmuoju žiemos olimpinių žaidynių medaliu, paminėjo ir Lietuvą – tarp šalių, kurios žiemos olimpinių medalių dar neturi.
Daugiau nuotraukų (10)
Lrytas Premium
Brazilija
kalnų slidinėjimas
Rodyti daugiau žymių