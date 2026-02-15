J. Traubaitė debiutuoja olimpinėse persekiojimo lenktynėse

Sprinte Anterselvos trasoje 49-a finišavusi J.Traubaitė 15.45 val. Lietuvos laiku startuosiančiose persekiojimo lenktynėse į trasą pajudės praėjus 2 min. 19,4 sek. nuo sprinto čempionės norvegės Maren Kirkeeide.
Pirmajame šaudyme J. Traubaitė kartą šovė pro šalį ir turėdama 2:45.6 min. atsilikimą užėmė 51-ąją vietą. Antroje šaudykloje lietuvė deja klydo dar 2 kartus ir krito į 56-ąją poziciją (+3:37.4 min.).
Lenktynių nepradėjo prancūzė Julia Simon.
Pildoma...
Prieš artėjantį startą J.Traubaitė vylėsi atgauti išeikvotas jėgas.
„Fiziškai kiek įmanoma reikia atsigauti, pailsėti, – teigė sportininkė. – Tada stengsiuosi koncentruotis maksimaliai viską gerai padaryti šaudykloje, nes greičio neatrasi kažkokio per naktį, reikia stengtis laikytis su varžovėmis, čia kontaktinė rungtis. Susitvarkyti reikės kuo geriau šaudykloje.“
J. Traubaitė vienintelė iš keturių olimpinėse žaidynėse startuojančių mūsų šalies biatlonininkių pateko į sekmadienį vyksiančias 10 km persekiojimo lenktynes, kuriose dalyvauja 60 greičiausiai šeštadienį 7,5 km sprinte finišą pasiekusių sportininkių.
Pastarąjį kartą Lietuvos atstovė olimpinėse persekiojimo lenktynėse dalyvavo 2014 m. Sočyje. Tada Diana Rasimovičiūtė, startavusi iš 51-osios pozicijos, užėmė 43-ąją vietą.