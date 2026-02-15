Latvijos ledo ritulininkai sulaukė nemalonios staigmenos atkrintamosiose

Danai jau 23-ąją sekundę pelnė pirmąjį įvartį, o rezultatu 3:0 pirmavo jau 16-ąją minutę. Įvarčius danams pelnė Nikas Olesenas, Nikolajus Alerssas ir Mikelis Ogardsas.
Visgi likus žaisti 16 sekundžių pirmajame kėlinyje Kristapas Zile sušvelnino atsilikimą, o antrojo kėlinio pirmoje pusėje įvartį pelnė ir kitas latvis – Eduardass Tralmakas.
Mūsų kaimynai iki pat pabaigos spaudė danus, tačiau įvarčio nesugebėjo pelnyti ir galiausiai N. Olesenas.
Toks rezultatas lėmė, jog likę paskutinėje vietoje grupėje jau aštuntfinalio etape latviai turės susitikti su galingąja Švedijos komanda.
Latvijos ledo ritulio rinktinėŠvedijos ledo ritulio rinktinėLedo ritulys
