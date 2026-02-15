SportasKitos naujienos

Latvijos ledo ritulininkai sulaukė nemalonios staigmenos atkrintamosiose

2026 m. vasario 15 d. 23:41
Lrytas.lt
Latvijos ledo ritulininkai sekmadienį žiemos olimpinėse žaidynėse 2:4 nusileido Danijos rinktinei ir sužinojo savo varžovus atkrintamosiose.
Daugiau nuotraukų (1)
Danai jau 23-ąją sekundę pelnė pirmąjį įvartį, o rezultatu 3:0 pirmavo jau 16-ąją minutę. Įvarčius danams pelnė Nikas Olesenas, Nikolajus Alerssas ir Mikelis Ogardsas.
Visgi likus žaisti 16 sekundžių pirmajame kėlinyje Kristapas Zile sušvelnino atsilikimą, o antrojo kėlinio pirmoje pusėje įvartį pelnė ir kitas latvis – Eduardass Tralmakas.
Mūsų kaimynai iki pat pabaigos spaudė danus, tačiau įvarčio nesugebėjo pelnyti ir galiausiai N. Olesenas.
Toks rezultatas lėmė, jog likę paskutinėje vietoje grupėje jau aštuntfinalio etape latviai turės susitikti su galingąja Švedijos komanda.
Latvijos ledo ritulio rinktinėŠvedijos ledo ritulio rinktinėLedo ritulys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.