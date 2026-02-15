Nefinišavusią ir susikrimtusią N. Stepanauskaitę guodė mama: „Nusišypsok“

71-a startavusi 17-metė druskininkietė olimpinių didžiojo slalomo lenktynių pirmajame nusileidime įveikus du trasos sektorius buvo 59-a, tačiau po to suklydo ir buvo priversta pasitraukti iš varžybų.
„Liūdna. Prasidėjo viskas gerai, energija buvo teisinga. Ir techniškai buvo visai neblogai – jau kalbėjau apie tai su treneriu. Tik trajektoriją neteisingą pasirinkau toje vietoje, kur nesimatė kitų vartų. Treneris filmavo, sakė, kad nusiteikimas buvo geras, tačiau ta trajektorija. Reikėjo maždaug metru aukščiau pravažiuot. Viskas dar pakankamai neblogai pasibaigė. Sėkmingai pralindau tarp lazdų po vėliavėle. Tai dar ir šioks toks gimnastikos pasirodymas buvo.
Buvo labai apmaudu. Reikėjo mane pamatyt tik nusileidusią į apačią... Paskui kažkaip atslūgo. Toks yra sportas ir gyvenimas. Nieko dabar jau nepakeisi“, – pasiekusi trasos papėdę LTOK.lt sakė 17-metė druskininkietė, kurią treniruoja italas Roberto Gilardi.
Iš viso pirmojo nusileidimo finišą olimpinėje Tofano kalnų slidinėjimo centro trasoje greta vienos iš žaidynių sostinių Kortinos d‘Ampeco pasiekė 61 iš 75 startavusių sportininkių.
N.Stepanauskaitė teigė, kad starte jai pavyko susitvarkyti su jauduliu: „Stengiausi žiūrėti kaip į paprastas varžybas, nesijaudinti, išlikti rami ir nematyti nei tų kamerų, nei galvoti apie tai. Ir neblogai pavyko. Bent jau iki iškritimo.
Per ekraną stebėjome, kaip leidžiasi pačios stipriausios sportininkės. Tuo pačiu tai buvo puiki galimybė dar kartą trasą apžiūrėti.“
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos vienuoliktokė neslėpė, kad varžytis toje pačioje trasoje su garsiausiomis planetos kalnų slidininkėmis – neįkainojama patirtis: „Niekada nedalyvavau tokio lygmens varžybose. Ir būti toje pačioje aplinkoje, startuoti kartu su stipriausiomis planetos sportininkėmis labai smagu.“
R.Gilardi vadovaujamoje Italijos komandoje „Orobie Ski Team“ yra dar du olimpiečiai – Pietų Afrikos Respublikos atstovė Lara Markthaler ir vyrų varžybose startuojantis rumunas Stefanas Alexandru Stefanescu, vakar užėmęs 43 vietą didžiajame slalome. Šioje rungtyje 23-as finišavo ir geriausią Lietuvos kalnų slidinėjimo istorijoje rezultatą pasiekė Andrejus Drukarovas.
„Labai smagu palaikyti komandos draugus. O smagiausia, žinoma, dėl Andrejaus Drukarovo, dėl jo vakarykščio rezultato, kuris yra istorinis Lietuvai. Šaunuolis. Pasistengsiu dar ir aš slalome“, – rankų nenuleidžia N.Stepanauskaitė, slalomo varžybose startuosianti vasario 18 d.
Tikriausiai labiau nei pati sportininkė olimpinės trasos papėdėje jaudinosi jos tėvai – Erika ir Rimvydas Stepanauskai, vakar atvykę į Italiją palaikyti dukters.
Žaidynėse akredituota E.Stepanauskienė, dukters pasirodymą stebėjusi finišo zonoje, po varžybų aptarė jos nusileidimą, įvykius trasoje ir guodė savo atžalą: „Nusišypsok, nebūk kaip žemes pardavusi.“
Po žaidynių tėvai grįš namo, į Druskininkus, o N.Stepanauskaitė liks Italijoje treniruotis.
„Kovo 10 dieną vyksime į Norvegiją, kur laukia pasaulio jaunimo čempionatas“, – paaiškino jauniausia Lietuvos olimpietė Milano ir Kortinos žaidynėse.