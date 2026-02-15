Į nelaimingą incidentą patekusi Lietuvos olimpietės mama buvo išvežta į ligoninę

Didžiojo slalomo lenktynėse pasirodžiusi N. Stepanauskaitė nesugebėjo išsilaikyti trasoje pirmojo nusileidimo metu ir negalėjo užbaigti savo debiutinio pasirodymo, tačiau sekmadienis kur kas prasčiau susiklostė sportininkės mamai.
E. Stepanauskienė kartu su dukra užsikėlė į kalno viršūnę, kur buvo lenktynių starto vieta.
Olimpietės mama kalbėdama su 15min žurnalistu Kęstu Rimkumi atskleidė, jog atsisakė nuo kalno leistis kartu su dukra ant jos slidžių ir bandė nusileisti savo pastangomis. Tačiau jos laukė nemaloni akistata.
„Iš pradžių pro mane pravažiavo karabinieriai sniegomobiliais. Norėjau juos pakalbinti, kad pavežtų, bet jie nesustojo ir greitai nuvažiavo.
Aš paskambinau žemai likusiam vyrui, kad tuoj ateinu, bet tada pro šalį dideliu greičiu nuo kalno slidėmis leidosi grupė savanorių. Vienas kalbėjosi su kažkuo nusisukęs ir kirto tiesiai į mane. Aš tiesiog nuskridau“, – 15min portalui kalbėjo olimpietės mama.
Sportininkės mamai buvo stipriai sutrenkta galva ir nosis. Apžiūrėta medikų E. Stepanauskienė buvo išsiųsta į ligoninę. Laimei tyrimai parodė, kad lūžių ir kraujosruvų nėra, tad moteris buvo paleista.
E. Stepanauskienė yra įrašyta į Lietuvos olimpietės oficialią pagalbininkų komandą, o mūsų olimpinės rinktinės nariai yra apdrausti Lietuvos tautinio olimpinio, tad už vizitą ligoninėje nereikėjo mokėti.
Nepaisant skaudaus incidento moteris išliko itin pozityvi ir pareiškė, jog stebės antradienį dukros pasirodymą slalomo rungtyje.
„Kur aš dėsiuosi, tai aišku, kad būsiu, – teigė E. Stepanauskienė. – Vyras nori vežti namo dabar, bet viskas bus gerai.“
