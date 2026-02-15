Olimpiadoje – dar vienas latvių ir lenkų medalis, Norvegija tęsią dominavimą medalių lentelėje

Paskutinėje dienos rungtyje – greitajame čiuožime trumpuoju taku bronzos medalį iškovojo latvis Robertas Krūzbergas.
Sėkmės dėka į finalą patekęs R. Krūzbergas 1500 metrų distanciją įveikė per 2:12.376 min. ir liko trečioje vietoje.
Auksą iškovojo olandas Jensas van ‘T Woutas, kuris trasą nučiuožė per 2:12:219 min., o antrąją vietą ir sidabrą laimėjo pietų korėjietis 2:12.304 min.
Medalių dalyba prasidėjo akrobatinio slidinėjimo lygiagrečiais mogulais varžybose.
Auksas atiteko australei Jakarai Anthony, kuri finale įveikė amerikietę Jaelin Kauf. Bronzą laimėjo kita JAV sportininkė – Elizabeth Lemley.
Vėliau vyko moterų slidinėjimo kroso (4x7,5 km) komandinės varžybos.
Sau lygių neturėjo Norvegijos komanda, kuri trasą įveikė per 1:15:44.8 val. Švedės nuo čempionių atsiliko 50.9 sek., o suomės – 1:14.7 min.
Didžiojo slalomo varžybose, kuriose dalyvavo ir lietuvis Andrejus Drukarovas, auksą iškovojo brazilas Lucas Pinheiro Braathenas. Tai buvo pirmasis Brazilijos aukso medalis žiemos olimpinių žaidynių istorijoje.
Sidabro ir bronzos medalius iškovojo šveicarai Marco Odermattas ir Loicas Meillardas.
Šeštadienį keturios lietuvės pasirodė ir biatlono sprinto lenktynėse, kuriose auksu džiaugėsi norvegė Maren Kirkeeide. Sidabrą laimėjo prancūzė Oceane Michelon, o bronza atiteko jos tautietei Lou Jeanmonnot.
Prieš latvių džiaugsmą greitojo čiuožimo trumpuoju taku vyko ir 500 metrų lenktynės.
Ten greičiausias buvo JAV atstovas Jordanas Strolzas, kuris trasą nučiuožęs per 33.77 sek. užfiksavo naują olimpinį rekordą. Antroje vietoje liko olandas Jenningas de Boo (+0.11 sek.), o bronzą laimėjo kanadietis Laurentas Dubreuilas (+0.49 sek.).
Kraują kaitinančiose moterų skeletono varžybose greičiausia buvo austrė Janine Flock, kuris keturis nusileidimus padarė per 3:49.02 min.
Sidabrą iškovojo vokietė Susanne Kreher (+0.30 sek.), o trečioje vietoje liko Jacqueline Pfeifer (+0.44 sek.).
Vyrų šuolių su slidėmis nuo aukšto kalno varžybose geriausiai pasirodė slovėnas Domenas Prevcas, kuris surinko 301.8 taško. Sidabrą laimėjo japonas Renas Nikaido su 295 taškais, o trečiąją vietą užėmė lenkas Kacperas Tomasiakas su 291.2 taško.
Bendroje įskaitoje ir toliau nuo visų tolsta norvegai, kurie savo sąskaitoje turi 10 aukso, 3 sidabro ir 7 bronzos medalius.
Antroje vietoje rikiuojasi šeimininkai italai su 6 aukso, 3 sidabro ir 9 bronzos medaliais, o JAV su 5 aukso, 8 sidabro ir 4 bronzos medaliais užima trečiąją vietą.
Kaimynai lenkai laimėję 2 sidabro ir 1 bronzos medalį užima 20-ąją vietą bendroje rikiuotėje, o latviai savo sąskaitoje turi po 1 sidabro ir bronzos medalį bei rikiuojasi 21-oje vietoje.
