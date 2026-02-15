Vėlyvą šeštadienio vakarą Milane amerikiečiai 6:3 pranoko Danijos ledo ritulininkus ir vis dar išlieka nesuklupę.
Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad JAV komanda akistatą laimėjo lengvai, įtampos rungtynėse netrūko. Vos antrąją mačo minutę įvartį praleidę favoritais laikyti amerikiečiai rezultatą išlygino greitai, bet tada sekė tikra „vakaro vinis“.
Bene įspūdingiausią akistatos epizodą pirmojo kėlinio viduryje sukūrė danas Nicholasas Jensenas. Jo įvartis buvo netikėtas tiek Milano publikai, tiek ir patiems JAV ledo ritulininkams.
Atrodė, kad nieko pavojingo neįvyks – danų gynėjas atliko lengvą smūgį nuo aikštės vidurio JAV vartų link. Vis dėlto visiškai netikėtai užkluptas amerikiečių vartininkas Jeremy Swaymanas net nesureagavo į atskriejantį ritulį ir Danija vėl išsiveržė į priekį.
Tiek įvartį praleidę amerikiečiai, tiek ir sirgaliai tribūnose ėmė kraipyti galvas, nesuprasdami, kas čia ką tik įvyko.
„Aš tiesiog nemačiau smūgio, tai buvo akimirksniu atsiradusi uždanga (komandos draugas užstojo matomumą). Ritulys skriejo idealiame aukštyje – tarp tribūnų ir bortų linijos.
Aš jį visiškai pamečiau iš akių“, – po mačo kalbėjo įvartį praleidęs JAV vartininkas J.Swaymanas, kurį tiesiog buvo apsupusi žurnalistų minia.
27-erių „Boston Bruins“ vartininkas nebuvo linkęs sureikšminti šio praleisto įvarčio.
„Visiškai nesvarbu, kokiu stiliumi yra praleidžiamas įvartis. Po tos akimirkos, kai tu jį praleidi, turi susikaupti ir atremti kitus varžovų smūgius“, – samprotavo jis.
Vieno iš žurnalistų J.Swaymanas buvo paklaustas, ar įtakos praleistam smūgiui neturėjo faktas, kad iš toli atskriejęs juodas ritulys galėjo „susilieti“ su tamsia ledo arenos bortų spalva.
Išgirdęs šį klausimą amerikietis atsakė su humoru: „Man nesvarbu. Aš daltonikas (juokiasi).“
Vargo ant ledo turėję amerikiečiai antrajame kėlinyje pirmą kartą išsiveržė į priekį, o trečiajame kėlinyje įtvirtino turėtą pranašumą.
Vis dėlto pasibaigus akistatai JAV rinktinės NHL žvaigždė Jackas Eichelis nulenkė galvą prieš varžovus.
„Pagarba danams, jie žaidė tikrai kietai. Tai buvo tikra 60 minučių kova. Laimei, trečiajame kėlinyje pademonstravome solidesnį žaidimą. Viliuosi, kad mūsų komanda dar patobulės“, – kalbėjo įvarčiu pasižymėjęs „Vegas Golden Knights“ puolėjas.
Be pralaimėjimų C grupėje žygiuojantys amerikiečiai kitas rungtynes žais su vokiečiais. Šis mačas įvyks jau sekmadienį vakare.
Primename, kad toje pačioje grupėje besivaržantys latviai šeštadienį iškovojo pirmąją olimpinę pergalę per 12 metų, kai 4:3 palaužė Vokietiją. Plačiau apie tai galite skaityti čia.