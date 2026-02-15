Sekmadienį – kalnų slidininkės olimpinis debiutas ir dviejų lietuvių startai biatlono persekiojimo lenktynėse

„Nepasakyčiau, kad labai jaudinuosi. Turbūt rytoj pasijaus tas jaudulys. Tai normalu, nes nemanau, kad prieš olimpines varžybas įmanoma visiškai nesijaudinti. Bet šiuo metu jaučiuosi gerai ir tikiuosi, kad taip bus iki starto“, – prisipažino 17-metė Neringa Stepanauskaitė.
Jauniausia Lietuvos olimpinės delegacijos narė startuos didžiojo slalomo rungtyje. Pirmojo nusileidimo pradžia – 11 val. Lietuvos laiku. O antrojo, kuriame rungsis visos sėkmingai pirmą trasą įveikusios sportininkės, startas numatytas 14.30 val. Lietuvos laiku. Iš viso varžybose dalyvaus 76 kalnų slidininkės. N.Stepanauskaitės numeris – 71.
Kalnų slidininkės varžosi greta vienos iš žaidynių sostinių Kortinos d‘Ampeco esančiame Tofano slidinėjimo centre. Didžiojo slalomo trasos ilgis – 1300 m, aukščių skirtumas – 395 m.
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos vienuoliktokė N.Stepanauskaitė vasario 6 d. Kortinoje dalyvavo olimpinių žaidynių atidarymo iškilmėse, kurios tuo pačiu metu vyko net keturiose Italijos vietovėse. O po to kartu su kitomis italo Roberto Gilardi vadovaujamos komandos „Orobie Ski Team“ sportininkėmis savaitei išvyko į pratybų stovyklą maždaug už 70 km nuo Kortinos.
„Sąlygos buvo labai geros. Nors mano pagrindinė rungtis – slalomas, per treniruotes vienodą dėmesį skyrėme ir slalomui, ir didžiajam slalomui. Kai grįžome į Kortiną, vakar buvo laisva diena, o šiandien čia jau surengėme didžiojo slalomo treniruotę. Šiek tiek snyguriavo. Ant varžybų šlaito šiandien jau pastatyta pirmojo nusileidimo trasa, tai ją nuolat lygina ir prižiūri, kad neprikristų per daug sniego“, – šeštadienį pasakojo sportininkė, slalomo rungtyje startuosianti vasario 18 d.
Greta Kortinos esančiame olimpiniame kaimelyje įsikūrusi N. Stepanauskaitė džiaugėsi, kad čia puikiai jaučiasi olimpinė dvasia: „Šiame kaimelyje dar gyvena bobslėjaus, skeletono, rogučių sporto, kerlingo atstovai. Jis tikrai nemažas lyginant su tais, kuriuose yra tik vienos sporto šakos varžybose dalyvaujantys olimpiečiai, pavyzdžiui, biatlono Anterselvoje ar vyrų kalnų slidinėjimo Bormijuje. Vakar per laisvą dieną buvau nuvažiavusi į Kortiną, pasivaikščiojau. Daug žmonių, smagu, visi palaiko olimpiečius.“
Šeštadienį sportininkę olimpiniame kaimelyje aplankė ir jos mama. „Rytoj su vyru būsime tribūnose, su Lietuvos trispalve ir gimtųjų Druskininkų vėliava palaikysime savo mergaitę. Jos laukia nelengva diena. O kaip mama ir tėtis gali nebūti čia? Privalome palaikyti“, – teigė Erika Stepanauskienė.
Šeimos nariai ir būrys bičiulių olimpinėse žaidynėse palaiko ir kitą jų debiutantę J. Traubaitę, kuriai sekasi geriausiai iš Lietuvos moterų biatlono rinktinės. Ji vienintelė iš keturių olimpinėse žaidynėse startuojančių mūsų šalies biatlonininkių pateko į sekmadienį vyksiančias 10 km persekiojimo lenktynes, kuriose dalyvaus 60 greičiausiai šeštadienį 7,5 km sprinte finišą pasiekusių sportininkių.
Sprinte Anterselvos trasoje 49-a finišavusi J. Traubaitė 15.45 val. Lietuvos laiku startuosiančiose persekiojimo lenktynėse į trasą pajudės praėjus 2 min. 19,4 sek. nuo sprinto čempionės norvegės Maren Kirkeeide.
Prieš artėjantį startą J. Traubaitė sakė: „Fiziškai kiek įmanoma reikia atsigauti, pailsėti. Tada stengsiuosi koncentruotis maksimaliai viską gerai padaryti šaudykloje, nes greičio neatrasi kažkokio per naktį, reikia stengtis laikytis su varžovėmis, čia kontaktinė rungtis. Susitvarkyti reikės kuo geriau šaudykloje.“
Pastarąjį kartą Lietuvos atstovė olimpinėse persekiojimo lenktynėse dalyvavo 2014 m. Sočyje. Tada Diana Rasimovičiūtė, startavusi iš 51-osios pozicijos, užėmė 43-iąją vietą.
Vyrų 12,5 km persekiojimo lenktynėse, kurios Anterselvoje prasidės 12.15 val. Lietuvos laiku, taip pat dalyvaus vienas lietuvis – jau ketvirtose olimpinėse žaidynėse dalyvaujantis V.Strolia. Jis penktadienį sprinte irgi buvo 49-as. Nuo čempiono prancūzo Quentino Fillono Maillet atsilikęs 2 min. 44,3 sek.
33-ejų V. Stroliai tai bus trečiosios olimpinės persekiojimo lenktynės karjeroje. 2018 m Pjongčange jis buvo 43-ias, 2022 m. Pekine – 58-as.
Geriausias nepriklausomos Lietuvos biatlono istorijoje rezultatas pasiektas būtent persekiojimo lenktynėse. Jis priklauso Tomui Kaukėnui, 2018 m. Pjongčange iškovojusiam 13 vietą.
