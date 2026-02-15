Startuoja jauniausia Lietuvos olimpietė N. Stepanauskaitė

Pirmieji nusileidimai prasidės 11 val., o jauniausia Lietuvos olimpinės delegacijos narė startuos 71-a iš 76-ių sportininkių.
Antrojo, kuriame rungsis visos sėkmingai pirmą trasą įveikusios sportininkės, startas numatytas 14.30 val.
„Nepasakyčiau, kad labai jaudinuosi. Turbūt rytoj pasijaus tas jaudulys. Tai normalu, nes nemanau, kad prieš olimpines varžybas įmanoma visiškai nesijaudinti. Bet šiuo metu jaučiuosi gerai ir tikiuosi, kad taip bus iki starto“, – prisipažino 17-metė Neringa Stepanauskaitė.
Kalnų slidininkės varžosi greta vienos iš žaidynių sostinių Kortinos d‘Ampeco esančiame Tofano slidinėjimo centre. Didžiojo slalomo trasos ilgis – 1300 m, aukščių skirtumas – 395 m.
didysis slalomaskalnų slidinėjimasNeringa Stepanauskaitė
Rodyti daugiau žymių