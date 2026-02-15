Vytautas Strolia persekiojimo lenktynėse aplenkė 10 varžovų

Lenktynės prasidėjo 12.15 val. Lietuvos laiku, o V. Strolia startavo 49-as. Lietuvis pirmajame šaudyme gulėdamas nepataikė vieno šūvio, dėl ko turėjo įveikti vieną baudos ratą. Po pirmojo šaudymo lietuvis lėkė 47-oje pozicijoje.
Antrojo šaudymo sektoriuje lietuvis ir vėl kartą suklydo, bet sugebėjo pakilti į 43-ąją vietą, nuo lyderio atsilikdamas 3:35.1 min. Trečioje šaudykloje Vytautas nebedarė klaidų. Pataikęs į visus 5 taikinius lietuvis šoktelėjo į 38-ąją vietą (+3:52.5 min.).
Ketvirtajame šaudyme mūsiškis vėl kartą suklydo, tačiau nepaisant to, sugebėjo likti 38-as (+4:09.6 min.).
Galiausiai V. Strolia liko 39-oje pozicijoje.
Persekiojimo lenktynėse greičiausias buvo švedas Martinas Ponsiluoma, kuris trasą įveikė per 31:11.9 min.
Penktadienį sprinte V. Strolia užėmė 49-ąją vietą. Jis Nuo čempiono prancūzo Quentino Fillono Maillet atsiliko 2 min. 44,3 sek
33-ejų V.Stroliai tai bus trečiosios olimpinės persekiojimo lenktynės karjeroje. 2018 m Pjongčange jis buvo 43-ias, 2022 m. Pekine – 58-as.
Geriausias nepriklausomos Lietuvos biatlono istorijoje rezultatas pasiektas būtent persekiojimo lenktynėse. Jis priklauso Tomui Kaukėnui, 2018 m. Pjongčange iškovojusiam 13 vietą.