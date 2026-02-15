Žiemos olimpiados karalius: J. Klaebo – daugiausiai aukso medalių laimėjęs sportininkas

Sekmadienį J. H. Klaebo su Norvegijos rinktine triumfavo 4x7,5 km estafetėje.
Norvegijos legendai tai buvo 4-asis auksas šiose žaidynėse ir 9-asis iš viso. Pagal pastarąjį rodiklį slidininkas tapo vienvaldžiu lyderiu.
Dar šiame čempionate norvegas buvo sugebėjęs susilyginti su savo tautiečiais Maritu Bjorgenu, Ole Einaru Bjorndalenu ir Bjornu Dehlie, kurie olimpiadoje triumfavo po 8 sykius.
Šiose žaidynėse J. H. Klaebo jau triumfavo sprinte, 20 km skiatlone bei 10 km laisvuoju stiliumi lenktynėse.
Tiesa, sportininkas dar šiose žaidynėse gali papildyti aukso medalių sąskaitą. Trečiadienį J. H. Klaebo pasirodys komandinio sprinto lenktynėse, o šeštadienį varžysis 50 km lenktynėse.
Iš viso norvegas yra laimėjęs 11 olimpinių medalių (9 aukso, 1 sidabro, 1 bronzos). Pagal šį rodiklis vis dar pirmauja M. Bjorgenas su 15 medalių (8 aukso, 4 sidabro, 3 bronzos).
Vasaros olimpinėse žaidynėse pagal aukso medalius (23) pirmauja JAV plaukimo legenda Michaelas Phelpsas.
4x7,5 km estafetėje sidabrą iškovojo prancūzai, o bronzą šeimininkai italai.
NorvegijaslidinėjimasAuksas
Rodyti daugiau žymių