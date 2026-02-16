Pirmadienį vykusiose vyrų slalomo varžybose 26-erių lietuvis Vasario 16 dienos proga mūsų šaliai padovanojo išskirtinę dovaną – pagerino rekordą.
A. Drukarovas itin sudėtingoje Stelvio trasoje iškovojo 22-ąją poziciją.
„Nesitikėjau tokio rezultato. Tai nėra pagrindinė mano sritis, čia mažiau treniruojuosi. Dar Vasario 16-oji – ypatinga diena, o antrajame važiavime man pavyko startuoti tarp lyderių... Dar Bormijus, man itin artimas miestas. Kažkoks kosmosas!“, – emocijų po finišo neslėpė kalnų slidininkas.
Pirmadienio slalomo kovos vyko ir itin sunkiomis oro sąlygomis – daugelis dalyvių net nesugebėjo įveikti pirmojo nusileidimo, o favoritu laimėti aukso medalį antrajame nusileidime laikytas norvegas Atle Lie McGrathas taip pat suklydo ir liko be nieko.
„Nesitikėjome, kad trasa bus tokia sunki, nes iš pirmo žvilgsnio ji tokia neatrodė. Toks miksas tarp ledo ir agresyvaus sniego, kurį buvo sunku suvaldyti, dar blogas matomumas. Kai po pirmojo nusileidimo pamačiau, kad esu 24-oje vietoje – tikrai to nesitikėjau. Net nežinau ką sakyti, nuostabu“, – samprotavo A. Drukarovas.
Prieš olimpines žaidynes portalui Lrytas lietuvis buvo užsiminęs, kad pagrindinis jo tikslas Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse bus atsidurti stipriausiųjų 15-uke didžiojo slalomo varžybose. Jose šeštadienį A. Drukarovas liko taip pat rekordinėje 23-oje pozicijoje.
Bendrai žvelgdamas į savo tris pasirodymus šiose olimpinėse žaidynėse kalnų slidininkas nevengė pozityvo.
„Pagrindinis didysis tikslas buvo stipriausiųjų penkioliktukas, bet po tokio sunkaus sezono šie mano olimpiniai rezultatai mane labai motyvuoja judėti į priekį. Šiandien man baigėsi olimpinės žaidynės namuose, labai daug emocijų, didžiuojuosi savo pasiekimais, tikiuosi įkvėpti jaunimą.
Esu labai laimingas, kad paliksiu tokią ateitį Lietuvai. Toliau slidinėsiu, kovosiu dėl aukščiausių pozicijų“, – pridūrė jis.
Kiek anksčiau A. Drukarovas „Super G“ rungtyje buvo užėmęs 31-ąją vietą.
Kokie lietuvio ateities planai? Ar jis planuoja dar pasimėgauti Italijoje vyksiančiomis olimpinėmis žaidynėmis?
„Labai norėjau pažiūrėti Lietuvos sportininkų pasirodymus, bet nieko nepavyks pažiūrėti“, – atsiduso jis.
A. Drukarovas teigė, kad jau artimiausiu metu jis vyks į Tokiją, kuriame lauks dar vienas varžybų maratonas.
„Noriu pagerinti savo reitingą, kad pasaulio taurėje turėčiau geresnes galimybes startuoti“, – samprotavo lietuvis.
Sau ir visai šaliai ypatingą dieną po istorinio finišo A. Drukarovas siuntė sveikinimą Lietuvai.
„Sveikinu visą Lietuvą, visus lietuvius. Gaila, nepavyks dalyvauti Lietuvos delegacijos susitikime Milane. Jei nebūtų Vasario 16-osios, nebūtų ir manęs. Neturėčiau galimybės keliauti po pasaulį, treniruotis geriausiomis sąlygomis.
Didžiuojuosi Lietuva, didžiuojuosi būdamas lietuviu“, – kalbėjo A. Drukarovas.
Primename, kad jam šios olimpinės žaidynės yra ypatingos. Vyrų kalnų slidinėjimo varžybos vyksta Bormijaus mieste, kuriame lietuvis jau gyvena beveik dešimtmetį. Plačiau apie tai galite skaityti čia.