Aukso medalio slalome netekęs norvegas sukėlė isteriją trasoje – prireikė policijos

Slalomo rungtis pirmadienį prasidėjo tikra snigo pūga – trasoje siaubingai smigo, vėjas buvo itin didelis. Tad nieko nuostabaus, jog iš 96 sportininkų trasą įveikė vos 46 ir geriausiųjų trisdešimtuko viršūnėje buvo Atle Lie McGrathas.
Jis fiksavo 56.14 sek. laiką ir turėjo gerus šansus nugalėti – jam reikėjo iš esmės tik nepersistengiant sėkmingai pasirodyti antrame nusileidime. Juolab, kad oras pasitaisė ir iš geriausiųjų trisdešimtuko vos 2 sportininkai iki norvego nebaigė trasos. Ir tik dėl savo klaidų, o ne orų išdaigų.
Atle Lie McGrathas startavo tarp geriausiųjų paskutinis trisdešimtas ir visi jį jau beveik vadino čempionu. Bet tik pradėjęs savo pasirodymą, slidininkas nepataikė gerai pračiuožti pro vartus ir baigė varžybas.
Supratęs, kad viskas žlugo per akimirką, norvegų slidininkas tiesiog pratrūko iš nevilties. Jis čiuoždamas nusiėmė lazdų apsaugas, sviedė jas tolyn, nusiėmęs slides nuėjo iki trasos šono, krito į sniegą ir gulėjo. Dar į sniegą įgrūdo ir savo šalmą, lyg kaltindamas jį nesėkme. Po to norvegas padaužė sniegą.
Galiausiai prie jo priėjo du policijos pareigūnai, kurie paprašė sportininką sugrįžti į varžybų zoną, nusileisti iki finišo. Atle Lie McGrathas sutiko su pareigūnų reikalavimu, užsidėjo slides ir nučiuožė į kalno papėdę.
Žiniasklaidoje paskelbta, kad sportininkas žaidynių atidarymo ceremonijos metu sužinojo apie senelio mirtį. Norvegas rišėjo juodą atminimo kaspiną, pagerbdamas senelį.
Pirmadienį Norvegijos sportininkas gavo ir dar vieną smūgį.
Tuo tarpu Lietuvai A. Drukarovas vasario 16-ąją, per Nepriklausomybės atkūrimo dieną, sugebėjo užimti aukštą 22-ąją vietą. Tai yra geriausias nepriklausomos Lietuvos kalnų slidinėjimo rezultatas olimpinėse žaidynėse per visą istoriją.