Dar vienas A. Drukarovo startas olimpiadoje – gerokai sningant jis bando sėkmę slalomo rungtyje

Vasario 16-ąją pirmasis slalomo rungties nusileidimas prasidėjo 11 val. Lietuvos laiku. A. Drukarovas startuoja 61-asis tarp 96 dalyvių. Antrojo nusileidimo, kuriame rungsis visi, įveikę pirmąją trasą, pradžia – 14.30 val. Lietuvos laiku. Olimpiadoje pirmadienį oras nėra dėkingas varžyboms – gerokai snigo ir nemažai sportininkų dėl to nebaigė net pirmųjų savo pasirodymų
Vasario 11-ąją A. Drukarovas startavo „Super G“ rungtyje ir užėmė 31-ąją vietą. Vasario 14 d. vykusiose didžiojo slalomo varžybose A. Drukarovas finišavo 23-ias. Tai geriausia mūsų šalies istorijoje vieta olimpinėse kalnų slidinėjimo varžybose.
Iki tos dienos geriausias rezultatas priklausė JAV gimusiam Linui Vaitkui, kurį jis užfiksavo tada, kai A.Drukarovas net nebuvo gimęs. Pirmasis Lietuvos kalnų slidininkas olimpinėse žaidynėse L.Vaitkus 1998 m. Nagane užėmė 25-ąją vietą greitajame nusileidime.
A. Drukarovui šios olimpinės žaidynės – jau trečiosios karjeroje. 2018 m. Pjongčange jis buvo 41-as slalome ir 59-as didžiajame slalome. Pekine pastarojoje rungtyje Lietuvos kalnų slidininkas po pirmojo nusileidimo buvo 20-oje vietoje, tačiau antrajame griuvo ir, dėl patirtos traumos, negalėjo startuoti slalome.
Slalomas – tai kalnų slidinėjimo rungtis, per kurią sportininkai privalo atlikti du nusileidimus skirtingomis trasomis, o nugalėtoju tampa geriausią bendrą laiką parodęs slidininkas.
