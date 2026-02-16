Devintoji olimpinių žaidynių diena – olandės rekordas ir pirmasis Kanados auksas

Pirmuoju auksu sekmadienį džiaugėsi švedas Martin Ponsiluoma, kuris triumfavo vyrų biatlono persekiojimo lenktynėse. Sidabras atiteko norvegui Sturlai Holmui Laegreidui, o bronzą iškovojo prancūzas Emilienas Jacquelinas.
Akrobatinio slidinėjimo lygiagrečiais mogulais varžybose. Auksą laimėjo Mikaelis Kingsbury iš Kanados, kuris finale įveikė japoną Ikuma Horishima. Tai buvo pirmasis Kanados aukso medalis šiose žaidynėse. Bronzinį medalį pasidabino australas Mattas Grahamas.
Vyrų slidinėjimo kroso (4x7,5 km) komandinėse varžybose auksą iškovojo Norvegijos komanda, o rinktinės lyderis Johannesas Hosflotas Klaebo iškovojo rekordinį, 9-ąjį aukso medalį.
Norvegijos legendai tai buvo 4-asis auksas šiose žaidynėse ir 9-asis iš viso. Pagal pastarąjį rodiklį slidininkas tapo vienvaldžiu lyderiu.
Sidabrą iškovojo prancūzai, o bronzą šeimininkai italai.
Moterų didžiojo slalomo varžybose auksas atiteko šeimininkei Federicai Brignone. Sidabru suspindo švedė Sara Hector, bronza – norvegė Thea Louise Stjernesund.
Mišriose komandinėse snieglenčių kroso varžybose auksą laimėjo britai Huwas Nightingale’as ir Charlotte Brankes. Sidabras atiteko italams Lorenzo Sommarivai ir Michelai Moioli. Bronzinį medalį nugvelbė prancūzai Loanas Bozzolo ir Lea Casta.
Greitojo čiuožimo trumpuoju taku moterų 500 metrų lenktynėse buvo pagerintas olimpinis rekordas. Olandė Femke Kok trasą įveikė per 36.49 sek.
Sidabrą laimėjo favorite laikyta jos tautietė Jutta Leerdam, o bronza atiteko japonei Miho Takagi.
Mišriose komandinėse skeletono varžybose triumfavo britai Tabitha Stoecker ir Mattas Westonas. Sidabrą laimėjo vokiečiai Susanne Kreher ir Axelis Jungkas, o bronzą laimėjo jų tautiečiai Jacqueline Pfeifer ir Christopheris Grotheeris.
Dieną vainikavo moterų šuolių slidėmis nuo didžiųjų kalvų varžybos. Auksą laimėjo norvegė Anna Odine Stroem, o sidabru pasipuošė jos tautietė Eirina Maria Kvandal. Bronzą iškovojo slovėnė Nika Prevc.
Bendroje medalių įskaitoje ir toliau užtikrintai pirmauja norvegai su 12 aukso, 7 sidabro ir 7 bronzos medaliais.
Šeimininkė Italija su 8 aukso, 4 sidabro ir 10 bronzos medalių užima antrąją vietą.
Trečioje vietoje rikiuojasi JAV (5 aukso, 8 sidabro ir 4 bronzos medaliai), o jiems į nugarą kvėpuoja Nyderlandų ir Švedijos komandos (po 5 aukso, 5 sidabro ir 1 bronzos medalį).
Kaimynai lenkai laimėję 2 sidabro ir 1 bronzos medalį užima 20-ąją vietą bendroje rikiuotėje, o latviai savo sąskaitoje turi po 1 sidabro ir bronzos medalį bei rikiuojasi 21-oje vietoje.
biatlonasslidinėjimasdidysis slalomas
