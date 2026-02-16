SportasKitos naujienos

Išprotėjęs italas – greitojo čiuožimo trasos finišą ir vėl kirto atbulas

Italijos greitojo čiuožimo trumpuoju taku atstovas olimpinėse žaidynėse Pietro Sighelis ir vėl surengė savo įspūdingą šou – finišą kirto ne kaip visi, priekiu, o apsisukęs nugarą. 
Tai jau antrasis kartas, kai Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas 26 metų italas olimpiadoje finišuoja atbulas.
Prieš šešias dienas Pietro Sighelis įspūdingai finišavo mišrioje estafetėje, kurioje italai buvo atitrūkę ir iškovojo aukso medalį. Komandą sudarė Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomasas Nadalini ir P. Sighelis.
Jis kovojo estafetėje paskutinis ir stebėjo čiuoždamas į auksinį finišą tiesiogiai, kaip antrąją vietą užima kanadiečiai, o treti – belgai.
O pirmadienio vakarą Pietro pakartojo šį triuką 500 m atrankos varžybose. Po to, kai jo kvalifikacijoje varžovai krito, italas iki finišo linijos čiuožė kartu su kazachu Abzalu Azhalijevu.
Kadangi į ketvirtfinalį iš kvalifikacijos turėjo patekti du sportininkai, P.Sighelis neturėjo ko prarasti. Jis nutarė ir vėl finišuoti atbulomis: taip jis prarado pirmąją vietą ir  atsiliko nuo kazacho 0,09 sek.
greitasis čiuožimas trumpuoju taku2026 metų žiemos olimpinės žaidynės (Milanas-Kortina)

