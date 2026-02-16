Išprotėjęs italas – greitojo čiuožimo trasos finišą ir vėl kirto atbulas

Tai jau antrasis kartas, kai Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas 26 metų italas olimpiadoje finišuoja atbulas.
Prieš šešias dienas Pietro Sighelis įspūdingai finišavo mišrioje estafetėje, kurioje italai buvo atitrūkę ir iškovojo aukso medalį. Komandą sudarė Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomasas Nadalini ir P. Sighelis.
Jis kovojo estafetėje paskutinis ir stebėjo čiuoždamas į auksinį finišą tiesiogiai, kaip antrąją vietą užima kanadiečiai, o treti – belgai.
O pirmadienio vakarą Pietro pakartojo šį triuką 500 m atrankos varžybose. Po to, kai jo kvalifikacijoje varžovai krito, italas iki finišo linijos čiuožė kartu su kazachu Abzalu Azhalijevu.
Kadangi į ketvirtfinalį iš kvalifikacijos turėjo patekti du sportininkai, P.Sighelis neturėjo ko prarasti. Jis nutarė ir vėl finišuoti atbulomis: taip jis prarado pirmąją vietą ir atsiliko nuo kazacho 0,09 sek.