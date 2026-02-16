Lietuvos kiokušin karatė čempionato derlius – rinktinės treneris jau rikiuoja asus Europai ir vertins viską per medalių prizmę Sakartvele

Pasibaigus varžyboms sekmadienį tapo jau žinomi būsimos Lietuvos rinktinės griaučiai gegužę Sakartvele vyksiančioms Europos pirmenybėms – pirmąsias vietas savo svorio kategorijose užėmę kovotojai gaus kvietimus dukart atvykti į nacionalinės ekipos stovyklas Druskininkuose kovą ir balandį.
„Ten bus dar savotiška atranka. O jau po visko bus paskelbti tie 20 kumitė ir kata rungčių sportininkai, kurie ir sudarys rinktinę Batumyje vyksiančiam čempionatui.
Į kiekvieną Europos čempionato svorio kategorijos rungtį norime įtraukti po 2 mūsų rinktinės narius. Lietuvos pirmenybėse nestartavo rinktinės lyderiai sunkiasvoris Eventas Gužauskas ir pasaulio čempionė Brigita Gustaitytė.
Bet jie bus kviečiami į Druskininkus – šie sportininkai įrodė jau savo vertę ir jei galės, tuomet grumsis Sakartvele, – pasakojo pagrindinis rinktinės strategas, vienintelis šalyje turintis 6-ąjį kiokušin karatė daną.
Tiesa, neoficialiai kalbama, kad abi šalies kiokušin karatė žvaigždės praleis šias Europos pirmenybes, nes rengiasi birželį Japonijoje vyksiančiam „Čempionų čempionai“ turnyrui – kviestiniai kovotojai varžysis ant tatamo dėl 66,6 tūkst. eurų piniginio prizo.
Iš viso Vilniuje ant trijų tatamių varžytis lipo 214 atletų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Anykščių, Naujosios Akmenės, Marijampolės, Šiaulių, kovoti į Lietuvą atvyko ir tėvynainiai sportininkai iš Didžiosios Britanijos – karatė paslapčių besisemiantis Anglijoje besitreniruojantis Mindaugas Burba jaunimo svorio kategorijoje virš 80 kg užėmė trečiąją vietą.
Suaugusiųjų varžybose moterų svorio kategorijoje iki 54 kg užtikrintai nugalėjo daugkartinė Europos čempionė Brigita Svinkūnaitė (Kauno „Rifas“, treneris – Ričardas Poška), visas kovas užbaigusi anksčiau laiko.
Svorio kategorijoje iki 59 kg triumfavo Dorota Širma (Vilniaus „Ippon“, treneris – Jevgenijus Jurutas), finale atkaklioje kovoje palaužusi to paties klubo atstovę Justyną Vabalis.
Itin nuožmi kova dėl čempionės titulo vyko svorio kategorijoje iki 65 kg, kurioje Europos čempionei Anetai Meškauskienei (Anykščių „Takas“, treneris – Gediminas Varkala) iššūkį metė dvynės Agnė ir Paulė Lavrinovičiūtės (abi – Vilniaus „Saulės ženklas“, treneris – Paulius Klapatauskas).
Vis dėlto labiau patyrusi sportininkė įrodė, kad šiuo metu ji yra geriausia ir dar kartą tapo Lietuvos čempione.
Turnyro pusfinalyje A. Meškauskienė palaužė A. Lavrinovičiūtę tik po 3 pratęsimų, o finale įrodė savo pranašumą prieš P. Lavrinovičiūtę antrajame pratęsime.
Svorio kategorijoje virš 65 kg nugalėtoja tapo Marija Sekunda (Klaipėdos „Shodan“, treneriai – Lukas Kubilius, Margarita Čiuplytė), lemiamoje kovoje palaužusi gerai pažįstamą Miglę Sabaliauskaitę (Vilniaus „Shin“; trenerė – M. Čiuplytė).
Vyrų varžybose čempionų titulus iškovojo Vilius Lipnickas (iki 54 kg; „Shodan“, treneris – L. Kubilius), Gratas Tamošiūnas (iki 59 kg; „Shodan“, treneris – L. Kubilius), Domantas Norkus (iki 80 kg; „Saulės ženklas“, treneris – P. Klapatauskas), Laurynas Vaičikauskas (iki 90 kg; „Shodan“, treneris – L. Kubilius) ir Paulius Žimantas (virš 90 kg; Akmenės „Energija“, treneris – Vladimiras Silvaško).
Itin emocingi mūšiai virė svorio kategorijoje iki 80 kg, kurioje triumfavo garsiai palaikomas D. Norkus.
Katos rungtyje Lietuvos čempionais tapo pasaulio ir Europos čempionė Diana Mačiūtė (Klaipėdos „Okinava“, treneris – R. Poška), Matas Jonauskas („Shodan“, treneris – L. Kubilius) ir „Okinavos“ komanda (D. Mačiūtė, Nikas Kvasys, Matas Sasnauskas).
Lietuvos čempionato metu taip pat buvo pagerbti geriausiu 2025 metų sportininkai ir treneriai.
Tarp moterų geriausia metų sportininke tapo 2025-ųjų pasaulio vicečempionė ir Europos čempionė Brigita Gustaitytė (Vilniaus „Baltas vilkas“; trenerė – Edit Abraham).
Tarp vyrų aukščiausius rezultatas 2025 metais pasiekė P. Žimantas, pasaulio pilno kontakto karatė čempionate užėmęs 3 vietą bei tapęs Europos ir Lietuvos čempionu.
Geriausia suaugusiųjų komanda tapo Europos čempionate 3 vietą užėmusi „Okivanos“ ekipa.
Geriausiu 2025 metų treneriu pripažintas V. Silvaško, trenere – E. Abraham, o daugiausiai sportininkų rinktinei paruošusiu specialistu – L. Kubilius.
„Galima kalbėti apie tam tikras mokyklas ir sportininkų paruošimą rinktinei. Tai jei kalbėsime per šios dienos rezultatų prizmę, tai daugiausia galimų nacionalinės rinktinės kandidatų rengia Luko Kubiliaus „Shodan“ klubas. Bet viską galutiniame rezultate į vietas sustato medaliai Europos čempionate – tada gali pasakyti, ar tas klubas yra čempionų kalvė. Taip kad šį čempionatą įvertinsime galutinai Europos pirmenybėse Sakartvele – kiek ir kokių medalių bus, tada galėsime pasakyti, ar buvo sėkmingas Lietuvos čempionatas“, – tikino V.Silvaško.
Lietuvos kiokušin karatė čempionatas
Moterys
Svorio kategorija iki 54 kg
1.Brigita Svinkūnaitė „Rifas“
2.Nikoleta Tomaševič „Ippon“
3.Valerija Žukova „Shin“
Iki 59 kg
1.Dorota Šima „Ippon“
2.Justyna Vabalis „“Ippon“
3.Rima Dulko „Atemi“
Iki 65 kg
1.Aneta Meškauskienė „Takas“
2.Paulė Lavrinovičiūtė „Saulės ženklas“
3.Agnė Lavrinovičiūtė „Saulės ženklas“
Virš 65 kg
1.Marija Sekunda „Shodan“
2.Miglė Sabaliauskaitė „Shin“
3.Aurelija Narkevič „Ippon“
Vyrai
Iki 60 kg
1.Vilius Lipnickas „Shodan“
2.Danielis Janovičius „Ippon“
3.Matas Žilaitis „Ippon“
Iki 70 kg
1.Gratas Tamošiūnas „Shodan“
2.Tautvydas Šniauka „Shodan“
3.Martinas Kumpis „Shodan“
Iki 80 kg
1.Domantas Norkus „Saulės ženklas“
2.Donatas Zeigis „Shodan“
3.Nikita Archipovas „Sakura“
Iki 90 kg
1.Laurynas Vaičikauskas „Shodan“
2.Orestas Abazorius „Saulės ženklas“
3.Renaldas Romankevičius „Toshi“
Virš 90 kg
1.Paulius Žimantas „Energija“
2.Rimvydas Rakauskas „Sakura“
Kartu su suaugusiųjų čempionatu vykusiose 2026 metų Lietuvos jaunių (iki 18 metų) pirmenybėse čempionų titulus iškovojo Eva Lazurkevičiūtė (iki 50 kg; „Ippon“, treneris – J. Jurutas), Aušrinė Kalinauskaitė (iki 55 kg; „Shin“, trenerė – Diana Balsytė), Karolina Radžiūnaitė (iki 60 kg ir kata; „Shodan“, treneris – L. Kubilius), Teodora Kaveckaitė (iki 65 kg; Kuršėnų „Dao“, treneris – Valdemaras Mitkus), Samanta Skrodlytė (virš 65 kg; Tauragės „Taurus“, treneris – Gintaras Cemnalianskis), Aistis Šimkus (iki 60 kg; „Saulės ženklas“, treneris – P. Klapatauskas), Dominykas Melničukas (iki 65 kg; „Kumite Jonava“, treneris – Valdas Braslauskas), Kipras Norkus (iki 70 kg; „Saulės Ženklas“, treneris – P. Klapatauskas), Jonas Stanevičius (iki 75 kg; „Shodan“, treneris – L. Kubilius), Justinas Sadzevičius (iki 80 kg; Vilniaus „Toshi“, treneris – Darius Gudauskas), Damianas Verkovskis (virš 80 kg; „Saulės Ženklas“, treneris – P. Klapatauskas), Kajus Stralkus (kata; „Tornadas“, treneris – Valius Rudys) bei „Shodan“ katos komanda (Dovydas Ūselis, J. Stanevičius, Titas Česnauskas, treneris – L. Kubilius).