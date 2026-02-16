SportasKitos naujienos

Olimpinėse ledo ritulio varžybose paaiškėjo visos atkrintamųjų poros

2026 m. vasario 16 d. 01:12
Lrytas.lt
Sekmadienį žiemos olimpinėse žaidynėse buvo sužaistos paskutinės grupės rungtynės, po kurių paaiškėjo, visos atkrintamųjų poros.
Paskutiniame mače JAV 5:1 nugalėjo Vokietijos rinktinę.
Po šio mačo paaiškėjo visos aštuntfinalių ir ketvirtfinalių poros!
Aštuntfinalių poros:
Čekija – Danija
Švedija – Latvija
Vokietija – Prancūzija
Šveicarija – Italija
Ketvirtfinalių poros:
Kanada – Čekija/Danija
JAV – Švedija/Latvija
Slovakija – Vokietija/Prancūzija
Suomija – Šveicarija/Italija
Aštuntfinaliai vyks vasario 17 dieną, o ketvirfinaliai vasario 18 d.
JAV ledo ritulio rinktinėKanados ledo ritulio rinktinėČekijos ledo ritulio rinktinė
