XXV žiemos olimpiadai italai specialiai ledo ritulio turnyrui pastatė naujutėlę 16 tūkst. žiūrovų talpinančią „PalaItalia“ areną. Vis dėlto logistinių rūpesčių išvengta nebuvo.
Intriguojančios ledo ritulio rungtynės pritraukia milžiniškas šios sporto šakos gerbėjų gretas, tačiau viešojo transportu susisiekimas su arena yra pakankamai komplikuotas.
Iki artimiausios metro stoties atstumas einant pėsčiomis gali siekti ir pusvalandį, tad sirgaliams yra skirti specialūs autobusai, kurie juos nuveža į metro stotį (iš jos atveža taip pat).
Autobusų nedaug, o norinčių išvykti – ne vienas tūkstantis, tad prie išėjimo iš arenos po ledo ritulio rungtynių susidaro milžiniškos spūstys.
Sirgaliai socialinėje erdvėje dalinasi ne vienu vaizdo įrašu, kuriame išreiškia nepasitenkinimą esama tvarka.
Nusivylusius sirgalius po penktadienio rungtynių tarp Kanados ir Čekijos išvydo ir Lrytas.
„Nesuprantu. Kol aš čia stovėsiu, spėsiu ir išsiblaivyti“, – juokėsi vienas jau „apšilęs“ čekas.
Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse dirbanti savanorė Aira Pliotytė paaiškino, kad žmonės iš arenos prieigų yra neišleidžiami specialiai.
„Pasibaigus rungtynėms areną palieką didelis kieki žmonių, todėl organizatoriai privalo reguliuoti srautus.
Yra praleidžiamos tam tikros žmonių grupės, nes jos slenka be sustojimo. Reikia valdyti srautą, nes visi norintys negali patekti autobusus, net nebeužsidaro durys“, – Lrytas pasakojo žaidynėse dirbanti lietuvė.
Savanorės teigimu, yra ne ką mažiau patogesnis maršrutas renkantis kelionę tramvajumi, tačiau daugelis ledo ritulio sirgalių mieliau į miestą grįžta važiuodami metro.
Milano-Kortinos olimpinėse žaidynėse vyrų ledo ritulio turnyras vyksta dvejose arenose – „PalaItalia“ bei „Rho“, kurioje Latvijos ledo ritulio rinktinė šeštadienį iškovojo 12 metų olimpiadoje lauktą pergalę. Plačiau apie tai galite skaityti čia.
Ledo ritulyssirgaliaisrautas
