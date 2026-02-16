Pasaulio sporto savaitė: į priekį išsiveržusi Prancūzijos regbio rinktinė ir didelis Danijos badmintono nusivylimas

Svarbiausi savaitės įvykiai
Vasario 14 d. Teniso turnyro Dohoje („WTA 1000“) finale čekė Karolina Muchova nugalėjo kanadietę Victoriją Mboko 6:4, 7:5. WTA reitinge 19-ąją vietą užimanti 29-erių K.Muchova iškovojo antrąjį karjeros titulą (pirmąjį – 2019 m.).
Vasario 14–15 d. Regbio Šešių tautų taurės antrajame ture Prancūzija išvykoje nugalėjo Velsą 54:12 ir vienintelė pasiekė antrąją pergalę. Velsas vienintelis patyrė antrąjį pralaimėjimą. Airija namie nugalėjo Italiją 20:13, Škotija namie nugalėjo Angliją 31:20.
Vasario 15 d. Bahčešehyre (Stambulas, Turkija) Europos badmintono komandų čempionato vyrų finale Prancūzija nugalėjo čempionės vardą gynusią Daniją 3:2, moterų finale Bulgarija nugalėjo čempionės vardą gynusią Daniją 3:1. Ir Prancūzijos vyrai, ir Bulgarijos moterys Europos čempionais tapo pirmąjį kartą. Iki šių metų Danijos vyrai buvo laimėję visus 9 turnyrus, Danijos moterys – 7 iš 9 turnyrų.
Vasario 15 d. Švedijos ralio (pasaulio ralio čempionato antrojo etapo) nugalėtoju tapo velsietis Elfynas Evansas („Toyota“), antrąją vietą užėmė japonas Takamoto Kacuta („Toyota“), trečiąją – suomis Sami Pajari („Toyota“). Bendrojoje įskaitoje po antrojo etapo pirmauja E.Evansas (60), švedas Oliveris Solbergas („Toyota“; 47) ir T.Kacuta (30).
Vasario 15 d. Teniso turnyro Roterdame („ATP 500“) finale australas Alexas de Minauras nugalėjo kanadietį Felixą Auger-Aliassime‘ą 6:3, 6:2. Aštuntoji pasaulio raketė 26-erių A.De Minauras iškovojo 11-ąjį karjeros titulą. Turnyro Dalase („ATP 500“) finale amerikietis Benas Sheltonas nugalėjo amerikietį Taylorą Fritzą 3:6, 6:3, 7:5. Devintoji pasaulio raketė 23-ejų B.Sheltonas iškovojo ketvirtąjį karjeros titulą. Turnyro Buenos Airėse („ATP 250“) nugalėtoju tapo 27 metų argentinietis Francisco Cerundolo, iškovojęs ketvirtąjį karjeros titulą.
Nacionalinės futbolo varžybos
Anglijos taurės šešioliktfinalyje pirmosios lygos autsaideris „Burnley“ namie pralaimėjo trečiojoje lygoje žaidžiančiam „Mansfield Town“ 1:2. Pirmosios lygos komandų rungtynėse „Liverpool“ namie nugalėjo „Brighton“ 3:0, „Newcastle United“ išvykoje nugalėjo Birmingamo „Aston Villa“ 3:1. Kitos pirmosios lygos komandos nugalėjo varžovus iš žemesnių lygų.
Ispanijos lygoje Madrido „Real“ namie nugalėjo San Sebastiano „Real Sociedad“ 4:1. Nuo lyderių dar labiau atsiliko dėl trečiosios vietos kovojantys klubai, kurie pralaimėjo išvykose: „Villarreal“ – „Getafe“ 1:2, Madrido „Atletico“ – „Rayo Vallecano“ 0:3. Po 24 turų pirmauja „Real“ (60), šio turo rungtynių dar nežaidusi „Barcelona“ (58), „Villarreal“, „Atletico“ (po 45), Sevilijos „Real Betis“ (41) ir Barselonos „Espanyol“ (35).
Italijos lygoje dėl prizinių vietų kovojantys „Napoli“ ir „Roma“ sužaidė lygiosiomis 2:2. Lyderis Milano „Inter“ namie nugalėjo Turino „Juventus“ 3:2, „Milan“ išvykoje nugalėjo „Pisa“ 2:1. Po 25 turų pirmauja „Inter“ (61), „Milan“ (53), „Napoli“ (50), „Roma“ (47), „Juventus“ (46) ir Bergamo „Atalanta“ (42).
Vokietijos lygoje pergales pasiekė visi keturi lyderiai. Miuncheno „Bayern“ išvykoje nugalėjo Brėmeno „Werder“ 3:0, Dortmundo „Borussia“ namie – „Mainz“ 4:0, „Hoffenheim“ namie – „Freiburg“ 3:0, „Stuttgart“ namie – „Köln“ 3:1. Po 22 turų pirmauja „Bayern“ (57), Dortmundo „Borussia“ (51), „Hoffenheim“ (45), „Stuttgart“ (42), „Leipzig“ (40) ir Lėverkuzeno „Bayer“ (39).
Prancūzijos lygoje pasikeitė lyderis. Į pirmąją vietą pakilo „Lens“, išvykoje nugalėjęs „Paris FC“ 5:0. Buvęs lyderis Paryžiaus PSG išvykoje pralaimėjo „Rennes“ 1:3. Po 22 turų pirmauja „Lens“ (52), PSG (51), „Lyon“ (45), „Marseille“ (40), „Lille“ ir „Rennes“ (po 34).