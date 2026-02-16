Vasario 16-ąją olimpinėje trasoje lenktyniausiantis kalnų slidininkas A. Drukarovas: „Man ši diena labai svarbi“

Istorinę Lietuvai vasario 16-ąją 26 metų sportininkas bandys jėgas slalomo varžybose. Tai bus jau trečiosios lenktynės olimpinėje Stelvio trasoje Bormijaus kurorte – iki jų nė vienas mūsų šalies atstovas per vienerias žaidynes nebuvo startavęs trijose rungtyse.
Naujus Lietuvos kalnų slidinėjimo istorijos puslapius A. Drukarovas verčia kiekvienose Milano ir Kortinos žaidynių lenktynėse.
Vasario 11-ąją startavęs „Super G“ rungtyje jis užėmė 31-ąją vietą. Iki šiol nei vienas Lietuvos atstovas nebuvo įvykdęs šios rungties olimpinio normatyvo.
Vasario 14 d. vykusiose didžiojo slalomo varžybose A. Drukarovas finišavo 23-ias. Tai geriausia mūsų šalies istorijoje vieta olimpinėse kalnų slidinėjimo varžybose. Iki tos dienos geriausias rezultatas priklausė JAV gimusiam Linui Vaitkui, kurį jis užfiksavo tada, kai A. Drukarovas net nebuvo gimęs. Pirmasis Lietuvos kalnų slidininkas olimpinėse žaidynėse L. Vaitkus 1998 m. Nagane užėmė 25-ąją vietą greitajame nusileidime.
Nors slalomo varžybose šiemet A. Drukarovas dar nestartavo, per treniruotes jis skyrė dėmesio šiai rungčiai. Ir po didžiojo slalomo varžybų jis sakė: „Slalomas nėra mano rungtis, bet aš padarysiu viską, kaip ir šiandien, ir kovosiu dėl aukščiausios pozicijos.“
Vasario 16-ąją pirmasis slalomo rungties nusileidimas prasidės 11 val. Lietuvos laiku. A. Drukarovas startuos 61-as tarp 96 dalyvių. Antrojo nusileidimo, kuriame rungsis visi, įveikę pirmąją trasą, pradžia – 14.30 val. Lietuvos laiku.
A. Drukarovui šios olimpinės žaidynės – jau trečiosios karjeroje. 2018 m. Pjongčange jis buvo 41-as slalome ir 59-as didžiajame slalome. Pekine pastarojoje rungtyje Lietuvos kalnų slidininkas po pirmojo nusileidimo buvo 20-oje vietoje, tačiau antrajame griuvo ir, dėl patirtos traumos, negalėjo startuoti slalome.
Paklaustas, ar tai, jog šįkart varžybos vyks vasario 16-ąją, prideda papildomos motyvacijos, Bormijuje jau ne vienerius metus gyvenantis geriausias Lietuvos kalnų slidininkas LTOK.lt sakė: „Ši diena man labai svarbi. Esu labai dėkingas, kad gyvenimas man suteikė galimybę startuoti už savo gimtąją šalį, kad esame laisvi ir aš galiu keliauti po visą pasaulį, turėti geriausias sąlygas treniruotis ir siekti aukščiausių tikslų.“
Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse olimpinėse žaidynėse debiutavo 17-metė Lietuvos kalnų slidininkė Neringa Stepanauskaitė. Jai nepavyko pasiekti finišo didžiojo slalomo rungtyje, bet sportininkė tikisi atsigriebti vasario 18-ąją vyksiančiose slalomo lenktynėse.
Jai vasario 16-oji irgi labai svarbi diena: „Labai smagu, kad esu čia, olimpinėse žaidynėse, turiu garbę ir pareigą atstovauti Lietuvai, o tarp mano startų yra Vasario 16-oji. Jaučiuosi labai patriotiškai.“
