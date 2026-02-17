Lietuvos dailiojo čiuožimo ateitis ant „Mediolanum Forum“ arenos ledo surengė geriausią sezono pasirodymą, trumpoje programoje surinkdama 53,86 balo.
Istorinį jos šokį savo akimis stebėjo ir praėjusią savaitę Milano publiką pavergę Saulius Amburlevičius bei Allison Reed.
Arenoje netrūko ir Lietuvos trispalvių, ir Medą palaikančių sirgalių, bet šį kartą jos šokio gyvai pamatyti negalėjo kaunietės treneris Raimo Reinsalu.
Specialistas iš Estijos prieš pat olimpines žaidynes sulaukė Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) smūgio – dviejų metų diskvalifikacijos.
Po šio sprendimo Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui (LTOK) neliko kito sprendimo, tik sustabdyti trenerio akreditaciją olimpinėms žaidynėms.
„Ir treniruotėse jautėsi, kad nėra trenerio, ir visas režimas pasikeitė, nes be trenerio tu darai viską, ką pats manai geriausiai, bet vėliau įsivažiavau ir pradėjau jaustis geriau“, – po šokio kalbėjo M. Variakojytė.
Kaunietė pridūrė, kad komunikacija pasirengimo laikotarpyje su treneriu vyko, tiesa, jos daug nebuvo.
„Labai mažai (komunikavome), nes man nepatinka telefonu kalbėti, dingsta koncentracija, gyvai būtų daug geriau“, – tęsė ji.
ISU diskvalifikavo trenerį dėl sulauktų kaltinimų naudojant psichologinę ir fizinę prievartą prieš buvusią auklėtinę Sofiją Stepčenko.
Tiek pati M. Variakojytė, tiek ir jos tėvas treneriui R. Reinsalui priekaištų neturėjo.
„Iš vienos pusės suprantu (apie kokius kaltinimus kalbama), bet tai tiesiog yra trenerio darbas. Nemanau, kad taip gali būti. Nenoriu daug komentuoti, bet iš mano pusės tai labai nesąmoningai skamba viskas“, – samprotavo ji.
M. Variakokytė su treneriais R. Reinsalu ir Olga Kovalkova darbuojasi jau metus.
„Labai geri treneriai. Man jie labai padeda, labai rūpinasi, darbas su jais yra geras, kokybiškas“, – atsiliepė M. Variakojytė.
Be trenerio likusią kaunietę istorinio šokio metu lydėjo legendinė specialistė bei Lietuvos čiuožimo federacijos direktorė Lilija Vanagienė ir kiek anksčiau Milano publikai jau prisistatęs Saulius Ambrulevičius.
„Jie buvo mano emociniai pagalbininkai. Jie man padėjo emociškai. Aš fiziškai viską moku, man to trenerio labiausiai reikia emociškai, tad man padėjo, kad jie čia buvo.
Man buvo labai jauku, kad buvo šalia, motyvavo, tas padeda“, – apie S. Ambrulevičių ir L. Vanagienę kalbėjo ji.
