Europos čempionato burtai Lietuvos vandensvydininkus suvedė su rusais, mūsiškiai žaisti neketina

Šių metų rugpjūčio 10–16 dienomis Oeirase (Portugalija) vyks vaikinų I diviziono turnyras, kuriame dalyvaus 11 komandų. Jos buvo suskirstytos į dvi grupes, o burtai nulėmė, nemalonią žinią.
B grupėje lietuviai atsidūrė kartu su Sakartvelo, Lenkijos, Suomijos, Portugalijos ir karą Ukrainoje vykdančios Rusijos komandomis.
Lietuvos vandensvydžio federacijos generalinis sekretorius Mantas Pelakauskas kalbėdamas su portalu Lrytas teigė, jog su agresorių valstybe varžytis nežada.
„Mūsų federacijos pozicija, kad su jais tikrai neplanuojame žaisti. Dar bus posėdis – nutarsime. Ir norime išgirsti olimpinio komiteto bie švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuomonę šiuo klausimu, nes mums tai lemia finansavimą“, – Lrytas portalui situaciją pakomentavo M. Pelakauskas.
Rusams ir baltarusiams nuo šių metų leista varžytis po neutralia vėliava, tačiau „World Aquatics“ nusprendė leisti jaunimui varžytis be jokių apribojimų.
Dvi geriausios I diviziono komandos pateks į elitinį divizioną.
