Lietuvos biatloninkai bando pagerinti Pekine pasiektą rezultatą

Anterselvos biatlono arenoje, esančioje už beveik 380 km nuo Milano, vasario 17-ąją 15.30 val. Lietuvos laiku prasideda vyrų estafetės lenktynės, kuriose varžysis 20 stipriausių planetos komandų, tarp jų – ir mūsų šalies rinktinė.
Šioje prestižinėje rungtyje lietuviai debiutavo 2022 m. Pekine ir iškart labai aukštai užkėlė kartelę. Tada Tomas Kaukėnas, Vytautas Strolia, Karolis Dombrovskis ir Linas Banys iškovojo 14-ąją vietą.
Šįkart mūsų šalies komandoje yra du Pekino žaidynių dalyviai – pirmame etape startuosiantis V. Strolia ir iš jo estafetę perimsiantis K. Dombrovskis. Likę du kvarteto nariai – olimpinių žaidynių debiutantai. Trečiasis etapas patikėtas Nikitai Čigakui, ketvirtasis – Maksimui Fominui.
Milano ir Kortinos žaidynėse tai bus antrosios estafetės varžybos, kuriose startuos lietuviai. Mišrių komandų lenktynėse V. Strolia, N. Čigakas, Judita Traubaitė ir Lidija Žurauskaitė finišavo 20-ti. Vasario 18-ąją pastarosios dvi sportininkės drauge su Natalija Kočergina ir Sara Urumova dalyvaus istorinėje Lietuvai moterų estafetės rungtyje, kurioje mūsų šalies atstovės dar niekada nebandė jėgų.
Vyrų estafetės išvakarėse visi biatlonininkai, jų treneriai ir kiti Anterselvoje įsikūrę delegacijos nariai pažymėjo Vasario 16-ąją sugiedoję „Tautišką giesmę“.
Mūsų šalies komandos lyderis V. Strolia neabejoja, kad galimybė pažymėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną svarbiausiame sporto renginyje – puikus įkvėpimo šaltinis: „Kas mane pažįsta, tai žino, kad esu 100 procentų Lietuvos patriotas ir visąlaik stengiuosi, kad Lietuva būtų reprezentuojama iš kuo gražesnės pusės. Todėl man visąlaik džiugu atstovauti savo šaliai olimpinėse žaidynėse. Stengiuosi visus komandos narius motyvuoti, kad mes turime Lietuvai atstovauti iš gerosios pusės ne tik trasoje, bet ir viešbutyje, trasoje ne varžybų metu, serviso zonose ir visur kitur.“
biatlonasNikita ČigakasMaksimas Fominas
Rodyti daugiau žymių