Los Andželo merė ragina atsistatydinti 2028-ųjų olimpiados bosą

K. Bass CNN sakė, kad „gaila“, jog LA28 organizatoriai remia C. Wassermaną po to, kai paaiškėjo, kad jis prieš du dešimtmečius elektroniniais laiškais flirtavo su Jeffrey Epsteino drauge ir nuteista sekso prekeive Ghislaine Maxwell.
Kiti Los Andželo miesto pareigūnai anksčiau šį mėnesį ragino C. Wassermaną atsistatydinti, tačiau merė iš pradžių atsisakė pareikšti poziciją dėl kaltinimų, sakydama, kad LA28 olimpinių žaidynių valdyba turi nuspręsti, ar jį palikti.
Tačiau pirmadienį K. Bass pareiškė: „Mano nuomone, jis turėtų atsistatydinti. Tai nėra valdybos nuomonė“.
Ji teigė, kad „turime pasižiūrėti į LA28 vadovybę“.
LA28 olimpinių žaidynių vykdomasis komitetas vasario 11 d. parėmė C. Wassermaną.
O praėjusią savaitę C. Wassermanas paskelbė, kad parduos savo įkurtą didžiulę sporto ir pramogų agentūrą dėl atgarsio, kurį sukėlė jo susirašinėjimas elektroniniais laiškais su Gh. Maxwell.
Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) antradienį pareiškė, kad LA28 organizatoriai turi spręsti, ar palikti C. Wassermaną pareigose.
TOK atstovas spaudai Markas Adamsas žurnalistams sakė: „Šiame etape tai vis dar yra LA28 valdybos reikalas.
„Kaip žinote, [klausimą] išnagrinėjo advokatų kontora, o valdyba turi padaryti savo išvadas. Suprantu, kad šiuo metu vyksta daug pokalbių“.
51 metų C. Wassermanas nėra kaltinamas jokiais nusikaltimais, susijusiais su J. Epsteino skandalu.
Praėjusį mėnesį atsiprašydamas jis sakė, kad jo susirašinėjimas su Gh. Maxwell, dabar atliekančia 20 metų laisvės atėmimo bausmę už nepilnamečių mergaičių tiekimą J. Epsteinui, įvyko dar prieš išaiškėjant jos nusikaltimams.
JAV teisingumo departamentas praėjusį mėnesį paskelbė naujausią vadinamųjų Epsteino dokumentų paketą, t. y. daugiau kaip tris milijonus dokumentų, nuotraukų ir vaizdo įrašų, susijusių su tyrimu dėl seksualinio nusikaltėlio J. Epsteino, kuris 2019 m. mirė kalėjimo kameroje, kaip nustatyta, nusižudydamas.