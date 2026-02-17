Nematytas sukčiavimo skandalas kerlinge – kaltinamos Kanados vyrų ir moterų komandos

Penktadienį vykusiose varžybose švedas Oskaras Erikssonas pareiškė, kad kanadietis Marcas Kennedy pažeidė taisykles, paliesdamas kerlingo akmenį po to, kai šis buvo paleistas.
M. Kennedy atsikirto švedui negailėdamas keiksmažodžių ir užsitarnavo Pasaulio kerlingo federacijos įspėjimo dėl netinkamo elgesio, tačiau bausmės nesulaukė.
Nuo to laiko kuriami memai, svaidomasi kaltinimais, o kanadiečiai ginasi nedarantys nieko nelegalaus. Socialiniuose tinkluose dauguma žmonių kaltina Kanadą sportiškumo nesilaikymu.
„Norime kuo sportiškesnio, sąžiningesnio ir švaresnio žaidimo, todėl pranešame apie tai, kai tik pamatau, kad antrasis Kanados žaidėjas, mano akimis žiūrint, baksnoja akmenį
Jis paleido rankeną, užsidegė žalia šviesa ir tai gerai, bet tada negali baksnoti jokios kitos dalies, išskyrus elektroninę rankeną o jie tai ir padarė“, – po varžybų skundėsi O. Erikssonas.
Kaltinamas M. Kennedy tuomet užėmė gynybinę poziciją.
„Jis vis dar kaltina mus sukčiavimu ir man tai nepatiko. Taigi pasakiau jam, kur eiti, nes mes nesame tinkama komanda, su kuria galima taip elgtis. Taigi man nerūpi. Galbūt jis buvo nusiminęs, kad pralaimėjo“, – savo poziciją pateikė kanadietis.
Nespėjus nurimti aistroms po šio epizodo kilo dar vienas sukčiavimo skandalas, o dėmesio centre vėl atsidūrė Kanados komanda. Tiesa, šį kartą moterų.
Šeštadienį rungtynėse tarp Kanados ir Šveicarijos buvo apkaltinta kanadietė Rachel Homan tuo pačiu judesiu.
Dėl įtariamų pažeidimų R. Homan akmuo buvo pašalintas iš žaidimo. Sportininkė sukritikavo teisėjų sprendimą pašalinti jos akmenį sakydama, kad tai buvo „beprotiška“.
Pasaulio kerlingo federacija nenaudoja vaizdo įrašų žaidimui peržiūrėti, tačiau jie pasiuntė du teisėjus stebėti, kaip žaidėjai vėlesniuose žaidimuose išmeta akmenis.
„Po susitikimo su nacionalinių olimpinių komitetų atstovais buvo patvirtintas akmenų stebėjimo protokolo atnaujinimas, pradedant nuo vakarinės sesijos vasario 15 d., sekmadienį“, – teigiama „World Curling“ pranešime.
Kanadiečių pyktį dar labiau padidino tai, jog jos 7:8 pralaimėjo Šveicarijos rinktinei.
Tuo tarpu Kanadoje vyrauja įvairios nuomonės. Vieni liūdi, jog jų sportininkai siekia nelegaliai įgyti pranašumą, kiti tvirtina, jog bakstelėjimas pirštu nieko nekeičia.
Kanados vyrų rinktinė grupių etape šiuo metu užima 2-ąją vietą, moterų – 5-ąją. Mišriose varžybose kandiečiai liko 5-i.