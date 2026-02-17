Daugiatūkstantinės Milano „Mediolanum Forum“ arenoje susirinkusių žiūrovų minios palaikoma 18-metė kaunietė atliko trumpąjį šokį ir su olimpiniu debiutu pakerėjo Milano publiką.
Savo šokio metu M. Variakojytė surinko 53,86 balo. Tai geriausias jos sezono rezultatas.
„Ką galėjau, tą padariau. Buvo šiek tiek klaidelių, tad nežinau ar būsiu verta finalo. Buvo nuostabus jausmas (kai baigėsi šokis). Norėjau apsiverkti. Tiesiog nuostabu, kai visas pasaulis tave mato ant pasaulinio lygio, nerealus jausmas“, – po istorinio debiuto šypsojosi M. Variakojytė.
Ji neslėpė, kad jaudulio lipant ant olimpinio ledo buvo su kaupu.
„Buvo ir įtampos, ir jaudulio. Klausiau Sauliaus (Ambrulevičiaus), kaip jūs jautėtės eidami ant ledo. Sakė, kad tiesiog kaip užlipsi ant ledo, viskas bus gerai, taip ir buvo“, – tėsė kaunietė.
Daliojo čiuožimo atstovės olimpinį debiutą lydėjo ir nemažai „povandeninių srovių“. Vos tik prasidėjus žiemos olimpinėms žaidynėms paaiškėjo, kad M. Variakojytė istorinės akimirkos metu šalia savęs neturės trenerio Raimo Reinsalu.
Tarptautinės čiuožimo sąjunga (ISU) priėmė sprendimą treneriui skirti dviejų metų diskvalifikaciją dėl sulauktų kaltinimų naudojant psichologinę ir fizinę prievartą prieš buvusią auklėtinę Sofiją Stepčenko.
Tiek pati M. Variakojytė, tiek ir jos tėvas treneriui R. Reinsalui priekaištų neturėjo, bet Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) laikydamasis visų principų sustabdė specialisto akreditaciją šioms olimpinėms žaidynėms.
„Ir treniruotėse jautėsi, kad nėra trenerio, ir visas režimas pasikeitė, nes be trenerio tu darai viską, ką pats manai geriausiai, bet vėliau įsivažiavau ir pradėjau jaustis geriau“, – samprotavo M. Variakojytė.
Be trenerio likusią kaunietę istorinio šokio metu lydėjo legendinės specialistė bei Lietuvos čiuožimo federacijos direktorė Lilija Vanagienė ir kiek anksčiau Milano publikai jau prisistatęs Saulius Ambrulevičius.
„Jie buvo mano emociniai pagalbininkai. Jie man padėjo emociškai. Aš fiziškai viską moku, man to trenerio labiausiai reikia emociškai, tad man padėjo, kad jie čia buvo. Man buvo labai jauku, kad buvo šalia, motyvavo, tas padeda“, – apie S. Ambrulevičių ir L. Vanagienę atsiliepė ji.
Iš viso antradienio trumpų programų šokius atliks 29 olimpietės, o į ketvirtadienį vyksiantį finalą, kuriame bus šokami laisvieji šokiai prasibraus 24 geriausią rezultatą antradienį užfiksavusios olimpietės.
Primename, kad istorinį bilietą į šias olimpines žaidynes M. Variakojytė nuskynė dar praėjusių metų pavasarį po sėkmingo pasirodymo JAV vykusiame pasaulio dailiojo čiuožimo čempionate.
Olimpinė debiutantė turi dviejų pasaulio čempionatų patirtį, o geriausias jos pasiekimas yra bilietą Lietuvai į žaidynes padovanojusi 24-oji vieta.
– Po pasirodymo siuntėte oro bučinius, rodėte širdelę, kam tai buvo skirta? – buvo paklausta M. Variakojytės.
– Visiems (šypsosi). Mano šeimai, visiems, kas žiūrėjo. Visus labai myliu, man rūpi visi, kurie mane palaiko.
– Kaip vertinate patį rezultatą?
– Buvo nedidelė klaidelė, tad gali nuplaukti finalas, bet tikrai nebuvo blogas, tikrai padorus pračiuožimas, džiaugiuosi.
– O kurioje vietoje įvyko ta klaidelė?
– Ties antru šuoliu. Neišvažiavau ilgau, padariau trumpą išvažiavimą, „dadėjau koją“, tad tokia maža klaidelė.
– Kaip vyko komunikacija su treneriu? Ar teko su juo bendrauti?
– Labai mažai, nes man nepatinka per telefonus kalbėti, dingsta koncentracija, gyvai būtų daug geriau.
– Kokie bendri jūsų įspūdžiai apie olimpines žaidynes?
– Norėčiau nueiti bent kartą pažiūrėti varžybas, nes visada bandžiau susikaupti varžyboms, dabar tiesiog noriu pasimėgauti olimpiada.
– Gal norite kam perduoti linkėjimus?
– Visai šeimai, visiems gerbėjams, visi, kurie mane palaiko Lietuvoje ir visame pasaulyje. Aš labai jus visus myliu! Jūs man labai padedate.
