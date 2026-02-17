Rusus pakeitusi olimpiadoje Prancūzijos ledo ritulio rinktinė kraunasi lagaminus namo, „atia“ pasakė ir italų komanda

Pirmoje dvikovoje santykius aiškinosi Vokietijos ir Prancūzijos rinktinės. Didesnės intrigos dvikovoje nebuvo, nes savo sąskaitoje ir olimpinį sidabrą turėję vokiečiai patraukė nuo kelio prancūzus 5:1 (3:0, 0:1, 2:0).
Prancūzija į olimpiadą pateko iš žaidynių išmetus dėl karo Ukrainoje agresorės Rusijos komandą. Prancūzai savo A grupė nelaimėjo nė vieno mačo ir buvo ketvirti, o vokiečiai užėmė antrąją vietą, surinkę 3 taškus.
Jau pirmame kėlinyje vokiečiai įmušė tris įvarčius – 4 min. pasižymėjo L. Draisaitlas, 11-ąją min – F. Tiffelsas ir 19 min. – J. Peterka. Antrame kėlinyje 4 min. vieninteliu įvarčiu pasižymėjo prancūzas P. Bellemare, o prasidėjus trečiam kėliniui – 7 min. – skirtumą padidino J. Samanskis.
Prancūzai likus 2 min. dar bandė gelbėtis keičiant vartininką šeštuoju žaidėju, tačiau šią „iniciatyvą“ 59 min. apramino NHL žaidžiantis N. Sturmas.
Tad vokiečiai ketvirtfinalyje susigrums su slovakais, kurie B grupėje užėmė pirmąją vietą, nors be jų po 6 taškus surinko ir suomiai bei švedai.
Antroje akistatoje galingai kovojantys šveicarai nepaliko šansų italams 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).
Du įvarčius šveicarai pelnė pirmame kėlinyje – pasižymėjo 1 min. P. Kurashevas ir 11 min. – R. Josi. Trečiame kėlinyje visus klausimus uždarė 5 min. N. Hischieras.
Šveicarai ketvirtfinalyje susikaus su olimpiniais čempionais suomiais.