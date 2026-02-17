Šiauliuose prasidėjo tarptautinis aštuoniolikmečių teniso turnyras

Šiais metais į Šiaulius atvyko jaunieji tenisininkai iš net 22 valstybių. Aukščiausią ITF U18 reitingą tarp jų turi čekas Jakubas Kusy (ITF-52) ir šveicarė Noelia Malta (ITF-71).
Vaikinų vienetų turnyre bus galima išvysti Lietuvos atstovus Marką Griaziutin Tverskoj, Dominyką Grušą, Arną Viktoravičių ir Ugnių Remeikį. Merginų vienetų turnyre žais Vasarė Stanaitytė, Milė Cibulskytė ir Ugnė Opulskytė.
Varžybų finalai vyks vasario 22 dieną, sekmadienį.
Nuo šių metų šiam turnyrui suteiktas iškilaus šiauliečio Zenono Eimučio Sabalio atminimo taurės vardas. Būtent jo dėka 1992 metais iškilo ir buvo atidaryti uždari Šiaulių teniso kortai, kuriuose buvo įkurta Šiaulių teniso mokykla, vėliau tapusi Šiaulių teniso akademija. Zenono Eimučio Sabalio vardu yra pavadintas ir centrinis uždaro Šiaulių teniso aikštyno kortas.
