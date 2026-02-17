Vasario 17-ąją olimpinėse žaidynėse – istorinis čiuožėjos debiutas ir biatlonininkų estafetė

Milano „Mediolanum Forum“ arenoje, kur vasario 11 d. šokėjų ant ledo Allison Reed ir Sauliaus Ambrulevičiaus olimpinį debiutą vainikavo šeštoji vieta, trumpąją programą atliks solistė M. Variakojytė.
18-metė kaunietė taps pirmąja Lietuvos sportininke olimpinėse moterų dailiojo čiuožimo varžybose – iki šiol mūsų šaliai atstovavo tik ledo šokėjų poros.
Moterų trumpoji programa prasidės 19.45 val. Lietuvos laiku. M. Variakojytė, su dar keturiomis čiuožėjomis patekusi į pirmąją grupę, ant ledo žengs trečia.
Iš viso moterų varžybose dalyvaus 29 sportininkės. Į vasario 19 d. vyksiančią laisvąją programą pateks 24 čiuožėjos.
Sportininkę iki ledo lydės Lietuvos čiuožimo federacijos direktorė Lilija Vanagienė ir savo pasirodymą Milane jau baigęs Saulius Ambrulevičius.
Istorinį Lietuvai bilietą į olimpines žaidynes M. Variakojytė iškovojo pernai kovą Bostone (JAV) vykusiame pasaulio čempionate, kur buvo išdalinti 24 olimpiniai kelialapiai. Ir būtent 24-ąją vietą užėmė mūsų šalies sportininkė.
„O Dieve, tai buvo taip nuostabu, kai sužinojau, kad patekau į finalą. Negaliu suprasti, kaip aš tą padariau. Tą pavyko padaryti vos per 0,01 taško, todėl, žinoma, kad reikėjo šiek tiek sėkmės, bet tuo pačiu tai yra sunkaus darbo rezultatas“, – tada sakė M. Variakojytė.
Bet kad šiuo kelialapiu pasinaudos jį iškovojusi čiuožėja, paaiškėjo tik 2025 m. tik gruodį, kai baigėsi atranka, kurioje, Lietuvos čiuožimo federacijos sprendimu, varžėsi trys sportininkės – M. Variakojytė, Jogailė Aglinskytė ir Aleksandra Golovkina-Dolinskė.
M. Variakojytė konkurentes pranoko visuose trijuose turnyruose, kuriuose vyko atranka – dvejose Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) „Challenger“ serijos varžybose ir Lietuvos čempionate, kuriame iškovojo auksą.
Anterselvos biatlono arenoje, esančioje už beveik 380 km nuo Milano, vasario 17-ąją 15.30 val. Lietuvos laiku prasidės vyrų estafetės lenktynės, kuriose varžysis 20 stipriausių planetos komandų, tarp jų – ir mūsų šalies rinktinė.
Šioje prestižinėje rungtyje lietuviai debiutavo 2022 m. Pekine ir iškart labai aukštai užkėlė kartelę. Tada Tomas Kaukėnas, Vytautas Strolia, Karolis Dombrovskis ir Linas Banys iškovojo 14-ąją vietą.
Šįkart mūsų šalies komandoje yra du Pekino žaidynių dalyviai – pirmame etape startuosiantis V. Strolia ir iš jo estafetę perimsiantis K. Dombrovskis. Likę du kvarteto nariai – olimpinių žaidynių debiutantai. Trečiasis etapas patikėtas Nikitai Čigakui, ketvirtasis – Maksimui Fominui.
Milano ir Kortinos žaidynėse tai bus antrosios estafetės varžybos, kuriose startuos lietuviai. Mišrių komandų lenktynėse V. Strolia, N. Čigakas, Judita Traubaitė ir Lidija Žurauskaitė finišavo 20-ti. Vasario 18-ąją pastarosios dvi sportininkės drauge su Natalija Kočergina ir Sara Urumova dalyvaus istorinėje Lietuvai moterų estafetės rungtyje, kurioje mūsų šalies atstovės dar niekada nebandė jėgų.
Vyrų estafetės išvakarėse visi biatlonininkai, jų treneriai ir kiti Anterselvoje įsikūrę delegacijos nariai pažymėjo Vasario 16-ąją sugiedoję „Tautišką giesmę“.
Mūsų šalies komandos lyderis V. Strolia neabejoja, kad galimybė pažymėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną svarbiausiame sporto renginyje – puikus įkvėpimo šaltinis: „Kas mane pažįsta, tai žino, kad esu 100 procentų Lietuvos patriotas ir visąlaik stengiuosi, kad Lietuva būtų reprezentuojama iš kuo gražesnės pusės. Todėl man visąlaik džiugu atstovauti savo šaliai olimpinėse žaidynėse. Stengiuosi visus komandos narius motyvuoti, kad mes turime Lietuvai atstovauti iš gerosios pusės ne tik trasoje, bet ir viešbutyje, trasoje ne varžybų metu, serviso zonose ir visur kitur.“
