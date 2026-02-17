Vilniuje – tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos „Akropolis Trophy“

„Per dvi dienas žiūrovai išvys beveik tris šimtus jaunųjų čiuožėjų – nuo pirmuosius žingsnius žengiančių vaikų iki aukšto meistriškumo sportininkų, jau dalyvaujančių tarptautiniuose startuose. Skirtingų amžiaus ir meistriškumo grupių programose derės technika, muzikalumas ir artistiškumas. Šiuo metu, kai sporto aistruoliai gyvena žiemos olimpinių žaidynių nuotaikomis, norime, kad vilniečiai bei sostinės svečiai olimpinę dvasią galėtų pajusti ir gyvai – čia pat, ant „Akropolio ledo“, – sako tarptautinių dailiojo čiuožimo varžybų „Akropolis Trophy“ varžybų organizatorė Gintarė Karčiauskė.
Pasak jos, tokios varžybos jauniesiems sportininkams tampa svarbia patirties ir meistriškumo mokykla, o žiūrovams – galimybe iš arti pamatyti kylančias Lietuvos dailiojo čiuožimo žvaigždes.
„Pastaraisiais metais matome, kad Lietuvoje nuosekliai daugėja dailųjį čiuožimą pasirinkusių vaikų ir jaunimo, gerėja jų techninis pasirengimas. Taip pat jaunieji sportininkai vis dažniau startuoja ISU „Grand Prix“ tarptautinių varžybų etapuose.
Dalyvavimas „Akropolis Trophy“ jiems suteikia progą kaupti patirtį ir pasitikrinti jėgas su kitų šalių atstovais. Būtent tokiose arenose prasideda kelias į didžiąsias čempionatų scenas“, – teigia G. Karčiauskė.
Vilniaus „Akropolio“ ledo arena jau ne vienerius metus yra svarbi jaunųjų čiuožėjų treniruočių vieta. Čia treniravosi kylantys dailiojo čiuožimo talentai – Luka Imedashvili, Gabrielė Juškaitė, Daniel Korabelnik ir kiti.
Ant „Akropolio ledo“ Vilniuje yra pasirodę ir ryškiausi Lietuvos dailiojo čiuožimo atstovai – šiuo metu vykstančiose Milano-Kortinos žiemos olimpinėse Lietuvai kartu su Allison Reed atstovavęs Saulius Ambrulevičius, taip pat Aidas Rėklys, Jogailė Aglinskytė, Inga Janulevičiūtė. 2018 metais jie kartu su kitais čiuožėjais ant „Akropolio ledo“ pasiekė Lietuvos masiškiausio sukimosi ant ledo rekordą.
„Ledo arena yra atvira ne tik prekybos ir pramogų centro lankytojams, bet ir profesionaliems sportininkams. Džiaugiamės, kad kasdien čia vyksta įvairių žiemos sporto šakų treniruotės, kurias gali stebėti ir „Akropolio“ lankytojai. Tarptautinių dailiojo čiuožimo varžybų „Akropolis Trophy“ metu laukiame ne tik žiūrovų, bet ir norinčių patiems patirti čiuožinėjimo malonumą“, – sako Paulius Pocius, „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas.
Moksleivių atostogų laikotarpiu, vasario 19–22 dienomis, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropolių“ bei vasario 19–20 d. Vilniaus „Akropolio“ ledo arenose laisvų sesijų metu čiuožimo bilietai kainuos tik 3 eurus.
Tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos „Akropolis Trophy“ vyks vasario 21–22 dienomis. Varžybas Vilniaus „Akropolio“ lankytojai galės stebėti nemokamai.
