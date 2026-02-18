Olimpiados debiute 18-metė kaunietė trumposios programos šokio metu surinko 53,86 balo ir užėmė 27-ąją vietą (dalyvavo 29 olimpietės).
„Labai džiaugiuosi dėl Medos. Labai smagu matyti, kad ji sučiuožė taip ir įsirašė sau į atmintį tokį pasirodymą. Labai džiaugiuosi, kad ji ant ledo paliko viską, ką galėjo. Širdis džiaugėsi“, – tautietės debiutą olimpinėse žaidynėse įvertino S. Ambrulevičius.
33-ejų kaunietis antradienį atliko neeilinį vaidmenį – jis lydėjo M. Variakojytę ir buvo šalia jos po į Lietuvos istoriją įsirašiusio šokio.
Šokio metu S. Ambrulevičius kartu su legendine Lilija Vanagiene tapo laikinaisiais Medos treneriais, nes dėl skandalo šioms olimpinėms žaidynėms buvo suspenduotas tikrasis lietuvės treneris Raimo Reinsalu.
„Nelabai buvo (jaudulio, kai teko stebėti M. Variakojytės pasirodymą). Čia ne pirmas kartais, kai teko už trenerio poziciją stovėti (šypsosi), ankstesni kartai buvo sudėtingesni, bet šioje vietoje, ypač olimpinėse žaidynėse, man buvo svarbu, kad Medai būtų patogu“, – šyptelėjo S. Ambrulevičius, pridurdamas, kad anksčiau Kanadoje jam ne kartą yra tekę būti laikinuoju trenriu.
Iš arti M. Variakojytės pasirodymą stebėjęs kaunietis plojimais palydėjo kiekvieną jos sėkmingą judesį bei šuolį, o pasibaigus šokiui jis ne tik ją apkabino, bet ir negailėjo šiltų žodžių.
„Buvo kelios techninės klaidelės, bet visose kitose vietose tikrai neblogai viską išpildė, o svarbiausia, kad bendras vaizdas buvo šaunus. Turime visi tuo didžiuotis“, – tęsė S. Ambrulevičius.
Kuo jo akimis yra išskirtinė olimpiniu debiutu antradienį suspindusi M. Variakojytė?
„Ji yra išskirtinė tuo, kad turi didelį kiekį talento, kuriuo ne visi gali pasigirti. Ir šuolius, ir suktukus, ir muziką girdi, ir čiuožimo lygis kyla – su laiku ir didesne branda bus tikrai geras rezultatas ateityje. Ji toliau tobulėja, nesvarbu, kas kokius pagalius kiša, tai yra didžiausia stiprybė“, – kalbėjo kaunietis.
Kalbėdamas apie „kaišomus pagalius“ S. Ambrulevičius be abejonės turėjo omenyje prieš pat žaidynes diskvalifikuoto M. Variakojytės trenerio situaciją.
Primename, kad daliojo čiuožimo atstovės olimpinį debiutą lydėjo ir nemažai „povandeninių srovių“. Vos tik prasidėjus žiemos olimpinėms žaidynėms paaiškėjo, kad M. Variakojytės istorinės akimirkos metu šalia jos nebus trenerio iš Estijos R. Reinsalu.
Tarptautinės čiuožimo sąjunga (ISU) priėmė sprendimą treneriui skirti dviejų metų diskvalifikaciją dėl sulauktų kaltinimų naudojant psichologinę ir fizinę prievartą prieš buvusią auklėtinę Sofiją Stepčenko.
Tiek pati M. Variakojytė, tiek ir jos tėvas treneriui R. Reinsalui priekaištų neturėjo, bet Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) laikydamasis visų principų sustabdė specialisto akreditaciją šioms olimpinėms žaidynėms.
„Aš pats asmeniškai negaliu komentuoti tos situacijos. Bet per olimpines žaidynes prarasti trenerį yra didžiausias kirtis, ką gali sportininkas gauti. Vien dėl to, kad Meda nepasimetė, turime dar labiau ja didžiuotis, kad ji parodė tą psichologinę brandą ir tą stiprybę, kur daugelis sportininkų negali pasigirti.
Gaila, kad taip nutiko (su treneriu), gaila, kad aplink tokių problemų įvyksta. Tikiuosi, kad viskas išsispręs ir Meda bus pasirūpinta“, – į situaciją atvirai žvelgė S. Ambrulevičius.
Ką jis, kaip profesionalus dailiojo čiuožimo atstovas, gali papasakoti apie trenerio svarbą paskutinės savaitės metu?
„Likus savaitei iki varžybų psichologinė įtampa yra didžiausia. Fiziniai rodikliai taip pat būna „ant optimalumo“, tad viskas būna labai jautru, tad toks išmušimas gali labai daug ką pakeisti.
Patys matėme, kaip buvo su Ilja Malininu. Atrodo, kad žmogus „kalė“ visus metus, nebuvo jokių klausimų ir kiek spaudimo sukelta, ir kaip viskas gavosi.
Taip atsitinka ir geriausiems, dėl to džiugu, kad Meda parodė visišką atsparumą. Tai yra neįtikėtina“, – samprotavo dailiojo čiuožimo atstovas.
