Dar praėjusią savaitę savo pavardę į Lietuvos dailiojo čiuožimo istoriją įrašiusi Allison Reed šį kartą Lietuvos garbę gynė tribūnose, kai jai teko palaikyti pirmą kartą žiemos olimpiadoje pasirodžiusią M. Variakojytę.
„Buvo gražu, ji čiuožė labai gražiai, labai ja didžiuojuosi ir esu laiminga dėl jos. Paskutines dienas klausinėjau jos, kaip ji jaučiasi, o ji visada buvo labai pozityvi, labai laiminga, kad yra čia. Labai džiaugiuosi dėl jos“, – po lietuvės šokio kalbėjo 31-erių A. Reed.
Lietuvos pilietybę visai neseniai gavusi amerikietė pridūrė, kad jaudulio stebint M. Variakojytės pasirodymą buvo labai daug. Ji šyptelėjo – palaikyti kitą yra kur kas sunkiau nei ant ledo žengti pačiai.
„O, taip... nežinau, ar kameros užfiksavo, bet aš suspausdavau vėliavą ir prisidengdavau veidą kiekvieną kartą, kai ji atlikdavo šuolį. O, Dieve, koks stresas! Galvojau, kad man tas stresas baigėsi po mano finišo, bet yra kur kas sunkiau, kai turiu stebėti savo draugus“, – šypsojosi A. Reed.
Ji ir M. Variakojytė šiose olimpinėse žaidynėse yra kambariokės. Amerikietė neslepia, kad kartu su kur kas jaunesne kauniete ją sieja ypatingas ryšys.
„Ji yra pati mieliausia. Viskas prasideda dar nuo mažų dalykų, pavyzdžiui, kai man tenka grįžti kiek vėliau, ji palieka įjungtą šviesą, kai eina miegoti. Ji tai padaro dėl manęs, ji tikrai pati mieliausia (šypsosi).
Buvo labai smagu dalintis kambariu, kai ji atvyko į olimpinį kaimelį, aš jai galėjau viską aprodyti, ką galima nuveikti, kur viską surasti“, – tęsė A. Reed.
M. Variakojytė antradienį vykusios moterų trumposios programos šokių metu surinko 53,86 balo. Tai yra geriausias jos šio sezono rezultatas.
Vis dėlto šių balų Lietuvos dailiojo čiuožimo ateičiai neužteko prasibrauti į sąrašą, kuris pasirodys ketvirtadienį vyksiančiose laisvosios programos varžybose.
Į jas pateko 24 geriausią rezultatą antradienį užfiksavusios olimpietės. M. Variakojytė užėmė 27-ąją vietą.
„Ji turi visą pasaulio potencialą. Būti olimpiadoje tokio jauno amžiaus, tapti pirmąja lietuve, kuri varžosi šioje rungtyje... jos ateitis yra labai šviesi, ji daug ir sunkiai dirba, atiduoda visą save treniruotėse.
Būti be trenerio ir parodyti tokį sėkmingą pasirodymą – tai daug ką pasako apie jos psichologiją ir tai, kad jos laukia labai šviesi ateitis“, – samprotavo A. Reed.
