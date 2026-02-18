SportasKitos naujienos

Ant olimpinio ledo – ir rusiškas kvapelis: „Čia viskas kitaip nei Kinijoje“ Specialiai Lrytas, Italija

2026 m. vasario 18 d. 11:08
Specialiai Lrytas, Italija
Antradienį startavusiose Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių moterų dailiojo čiuožimo varžybose nebuvo apsieita ir be šalių agresorių atstovių atspalvio. Didžiulės šventės programą atidarė dvi viena paskui kitą startavusios „neutralios“ atletės baltarusė Viktorija Safonova ir rusė Adelija Petrosian.
Būtent pastaroji iš jų pasirodė sėkmingiau, surinko 72,89 balo ir bendroje trumposios programos įskaitoje užėmė penktąją vietą.
Po savo pasirodymo A. Petrosian sulaukė nemažai žiniasklaidos atstovų dėmesio, bet nuo skambesnių pasisakymų ji susilaikė.
„Rezultatai geri. Panašiai ir tikėjausi, kažkur tarp 72 ir 74 taškų, tad per vidurį ir gavosi“, – samprotavo 18-metė dailiojo čiuožimo atstovė.
Vieno iš žurnalistų paklausta, ar žmonės Milane ją atpažįsta, kai ji vyksta į čiuožyklą, A. Petrosian išskyrė italų santūrumą.
„Čia viskas kitaip nei Kinijoje. Ten, jei tave atpažįsta, puola iš karto. Čia, jei atpažįsta, galima tai pamatyti iš žvilgsnio, o žmonės santūriai ir taktiškai prieina ir paprašo nusifotografuoti“, – kalbėjo ji.
Primename, kad Milano-Kortinos olimpinėse žaidynėse žalia šviesa buvo uždegta 13 Rusijos ir 7 Baltarusijos atstovams.
Komandinėse sporto šakose šių šalių atletams dalyvauti draudžiama. Pagal IOC taisykles, neutralūs atletai privalo įrodyti, kad aktyviai neremia karo ir neturi sutarčių su karinėmis struktūromis.
Būtent A. Petrosian ir yra viena iš didžiausių šalių agresorių medalių vilčių šiose žaidynėse.
Rusų ir baltarusių atstovai iš tarptautinio sporto buvo išspirti nuo 2022-ųjų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto karą prieš demokratinę Ukrainą.
Iš viso antradienio trumpų programų šokius atliko 29 olimpietės, o į ketvirtadienį vyksiantį finalą, kuriame bus šokami laisvieji šokiai prasibrovė 24 geriausią rezultatą antradienį užfiksavusios olimpietės.
Ant olimpinio ledo antradienį debiutavusi 18-metė Lietuvos atstovė Meda Variakokyjė užėmė 27-ąją vietą.
dailusis čiuožimasRusija2026 metų žiemos olimpinės žaidynės (Milanas-Kortina)
