Aptalžyta Latvija kraunasi lagaminus namo – olimpinis ledo ritulio turnyras jai užsidarė

2026 m. vasario 18 d. 00:36
Lrytas.lt
Su Milano-Kortinos olimpiada atsisveikina Latvijos ledo ritulininkai. Dėl galimybės grumtis žaidynių ketvirtfinalyje antradienį žaidę latviai bandė mesti iššūkį galingai Švedijos rinktinei, tačiau buvo priversti kapituliuoti 1:5 (0:2, 1:1, 0:2). Tad Latvija važiuoja namo, o švedai ketvirtfinalyje susigrums su tik iš NHL žaidėjų sudaryta JAV ekipa.
Olimpiniame turnyre latviai C grupėje liko ketvirti, nors kitos dvi ekipos – Vokietija ir Danija – taip pat surinko po 3 taškus.
Švedai B grupėje su ją laimėjusia Slovakija ir tiek pat taškų surinkusia Suomija turėjo po 6 taškus.
Jau pirmame kėlinyje 10 min. A. Kempe išvedė švedus į priekį, o po minutes G. Landeskog padidino persvarą.
Antrame kėlinyje F. Forsbergas rezultatas padidino iki 3:0, bet E. Tralmakas 10 min. sumažino atsilikimą iki 1:3.
Vis dėlto 5-ąją trečiojo kėlinio minutę D. Zibanejadas iš esmės padėjo tašką mače. Kai liko žaisti 7 min., jau penktą įvartį į latvių vartus pelnė W. Nylanderis.
