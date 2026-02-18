Penktadienį vykusiose vyrų dailiojo čiuožimo laisvosios programos kovose ant ledo vienas po kito tėškėsi favoritai.
2024-ųjų Europos čempionas Adamas Siao Him Fa krito net tris kartus, tarp favoritų po trumposios programos buvęs Yuma Kagiyama taip pat pajuto „ledo skonį“.
Atrodė, kad I. Malininui kelias į olimpinį auksą jau yra nutiestas rožėmis, bet ir jo vakaras Milano „Mediolanum Forum“ arenos ledo virto košmaru, kuris lydėjo į favoritu laikyto olimpiečio ašaras.
Rungties čempionu netikėtai tapo kazachas Mikhailas Šaidorovas.
Portalo Lrytas paprašytas įvertinti praėjusią savaitę dailiojo čiuožimo pasaulį sudrebinusį finalą Lietuvos olimpietis Saulius Ambrulevičius neslėpė nuostabos dėl I. Malinino fiasko.
„Buvo tiesiog vau. Mes visada tiek pavieniame, tiek ir poriniame sporte negalime „nurašyti“, kad bus taip ir ne kitaip.
Bet kaip susivertė viskas aukštyn kojom, kad I. Malininas gavosi taip, buvo šokas, bet tai parodo, kad sportas yra sportas ir visi esame mirtingieji“, – samprotavo 33-ejų olimpietis.
Jis pripažino, kad gyvai finalinių kovų nežiūrėjo, jis sekė rezultatus telefonu.
„Visų nemačiau, tiesiogiai nemačiau, tiesiog stebėjau taškų lentelę ir analizavau, kas vyksta“, – pridūrė S. Ambrulevičius.
Rusų šeimoje JAV gimęs I. Malininas dvejus metus dominavo visose dailiojo čiuožimo varžybose, kuriose tik dalyvavo, o jų metu buvo atlikęs ir keturgubą Axelio šuolį, kurį jis gali atlikti vienintelis visame pasaulyje.
Šį veiksmą jis planavo atlikti ir savo penktadienio šokio pradžioje, tačiau viskas pakrypo netikėta linkme. Amerikietis vietoje keturgubo Axelio šuolio atliko vos viengubą, o po šio momento jis akivaizdžiai ėmė blaškytis ir darė vis daugiau klaidų.
Maža to, pasimetęs I. Malininas net du kartus krito ant ledo. Laisvojoje programoje jis užėmė vos 15-ąją vietą, o būdamas neabejotinu lyderiu po trumposios programos šokio bendroje lentelėje olimpietis liko aštuntas.
„Akivaizdu, tai buvo visiškai netikėta. Jaučiausi, kad esu pasiruošęs šioms varžyboms. Galbūt tai buvo visko priežastis. Aš turėjau per didelį pasitikėjimą savimi, kad viskas man pavyks gerai.
Tiesiog taip atsitiko. Negaliu suvokti, kas ką tik įvyko. Taip tiesiog nutinka“, – po pasirodymo atsivėrė čiuožėjas.