Čekija iki siaubo išgąsdino Kanadą, tačiau per pratęsimą vis dėlto kanadiečiai įmušė „auksinį įvartį“

Čekija kanadiečius buvo įveikę 2018-ųjų Pjognčango olimpiadoje, kai po baudinių serijos laimėjo 3:2. Tiesa, kanadiečių rinktinėje tada nebuvo NHL žaidėjų.
Į ketvirtfinalį Čekija pateko atkrintamuosiuose mačuose šiaip ne taip įveikė Daniją 3:2.
Mačas prasidėjo kanadiečių galingomis atakų bangomis ir jos baigėsi 3 min, pelnytu įvarčiu – pasižymėjo Macklinas Celebrini. Kurį laiką kanadiečiai ir toliau atakavo, ritulys net trenkėsi į čekų vartų stačiakampį.
Atsikvošėję Čekijos ledo ritulininkai pradėjo dažniau atakuoti ir po kontratakos rezultatą išlygino Lukas Sedlakas. Užaugę čekams sparnai po pirmojo įvarčio lėmė, kad kėlinio 15 min. Davidas Pastrnakas tiesiog įstūmė ritulį į kanadiečių vartus ir jau po pirmojo kėlinio čekai buvo priekyje 2:1.
Antrame kėlinyje Kanada 13 minučių bandė pramušti čekų gynybą ir galiausiai Nathanas Mackinnonas klastingu, bet labai tiksliu smūgiu išlygino rezultatą.
Trečiame kėlinyje iniciatyvą kanadiečiai turėjo daugiau kaip 10 minučių. Tačiau 13-ąją kėlinio minutę per Kanados ataką čekai perėmė ritulį ir iššoko dviesė prieš vieną. Ir puikiu smūgiu Ondrejus Palatas išvedė čekus į priekį 3:2.
Čekija pajuto pergalės kvapą, tačiau tas pats nesėkmės tvaikas kanadiečius nugynė prie varžovų vartų. Ir likus žaisti mažiau nei tris minutes ritulį į čekų vartus rikošetu nukreipė Nickas Suzukis.
Čekai dar likus minutei turėjo galimybę pelnyti įvartį, tačiau išbėgus vienam prieš Kanados vartininką Tomašui Hertelui nepavyko įmušti.
Tad ekipos buvo priverstos žaisti pratęsimą – ekipos per atkrintamąsias akistatas turėjo žaisti 10 minučių ir aikštėje kovojo po 3 žaidėjus.
Tačiau tiek laiko neprireikė – sužaidus 1 min. 22 sek. vienas prasiveržė ir pergalingą „auksinį“ įvartį įmušė Mitchas Marneris.
Kanadiečiai šioje dvikovoje į varžovų vartus metė net 41 kartą, o čekai – 24 kartus.