Lietuvos moterų biatlono rinktinė kuria istoriją – pirmąkart dalyvauja estafetės varžybose

Pirmasis etapas patikėtas Juditai Traubaitei, antrasis – Lidijai Žurauskaitei, trečiasis – Natalijai Kočerginai, ketvirtasis – Sarai Urumovai. Iš jų tik N.Kočergina nėra olimpinių žaidynių debiutantė.
J. Traubaitė jau pirmoje šaudymo zonoje – gulint – turėjo panaudoti visus tris papildomus šūvius, tačiau išvengė baudos rato. Vis dėlto, mūsiškė į trasą sugrįžo 19-oji, atsilikusi jau 57,1 sek. nuo lyderių. Estafetę mūsiškė perdavė L. Žurauskaitei būdama paskutine ir Lietuva atsiliko nuo pirmaujančių vokiečių 1 min. 58 sek.
Antrojo etapo pradžioje L. Žurauskaitė pataikė be klaidų į visus taikinius.
Antradienį Lietuvos vyrų komanda – Vytautas Strolia, Karolis Dombrovskis, Nikita Čigakas ir Maksimas Fominas – 4x7,5 estafetės varžybose užėmė 15-ąją vietą.
biatlonasestafetėNatalija Kočergina
