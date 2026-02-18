SportasKitos naujienos

Lietuvos moterų biatlono rinktinė kuria istoriją – pirmąkart dalyvauja estafetės varžybose

2026 m. vasario 18 d. 15:52
Lrytas.lt
Trečiadienį pirmą kartą per visą žaidynių istoriją Lietuvos biatlono moterų rinktinė pajautė estafetės įtampą. Kartu su dar 19 stipriausių planetos komandų trečiadienį mūsiškės kovojo estafetės 4x6 km lenktynėse.
Pirmasis etapas patikėtas Juditai Traubaitei, antrasis – Lidijai Žurauskaitei, trečiasis – Natalijai Kočerginai, ketvirtasis – Sarai Urumovai. Iš jų tik N.Kočergina nėra olimpinių žaidynių debiutantė.
J. Traubaitė jau pirmoje šaudymo zonoje – gulint – turėjo panaudoti visus tris papildomus šūvius, tačiau išvengė baudos rato. Vis dėlto, mūsiškė į trasą sugrįžo 19-oji, atsilikusi jau 57,1 sek. nuo lyderių. Estafetę mūsiškė perdavė L. Žurauskaitei būdama paskutine ir Lietuva atsiliko nuo pirmaujančių vokiečių 1 min. 58 sek.
Antrojo etapo pradžioje L. Žurauskaitė pataikė be klaidų į visus taikinius.
Antradienį Lietuvos vyrų komanda – Vytautas Strolia, Karolis Dombrovskis, Nikita Čigakas ir Maksimas Fominas – 4x7,5 estafetės varžybose užėmė 15-ąją vietą.
biatlonasestafetėNatalija Kočergina
