2026 m. vasario 18 d. 11:12
Trečiadienio dieną 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse startavo dar dvi Lietuvos atstovės: slidininkės Eglė Savickaitė ir Ieva Dainytė, besirungusios komandinio sprinto laisvuoju stiliumi varžybose.
Sportininkės kvalifikacijoje rungėsi dviem etapais: iš pradžių startavo pirmasis poros dalyvis, po pertaukos – antrasis, o abiejų sportininkių laikai sudedami bei taip nusprendžiama galutinė rikiuotė.
Lietuvių pora startavo 22-u numeriu. Pirmoji 1,5 km trasą įveikė Eglė Savickaitė. Ji finišavo per 3 min. ir 43,94 sekundės bei bendrojoje įskaitoje užėmė 40-ąją vietą.
Pirmojo sprinto metu trasoje pasirodė ir netikėtas svečias – finišuojant Australijos atstovei ant sniego išbėgo šuo, kartu su sportininkėmis kirtęs finišo liniją. Buvo atliktas net šuniuko foto finišas.
Antroji trasą įveikė Ieva Dainytė. 20-metė lietuvė už savo porininkę buvo 11 sekundžių lėtesnė ir finišavo per 3 min. 54,59 sekundės ir bendrojoje įskaitoje buvo 44-a.
Bendrojoje įskaitoje lietuvių pora užėmė 22-iąją vietą. Aplenkta buvo Pietų Korėja, Argentina, Vengrija ir Graikija.
Į po kvalifikacijos vykstančius finalus pateko po 15 geriausių porų. Tarp jų pateko ir dvi Baltijos šalys: Latvija (12-a vieta) ir Estija (13-a vieta).
slidinėjimasslidinėjimas laisvuoju stiliumi2026 metų žiemos olimpinės žaidynės (Milanas-Kortina)
