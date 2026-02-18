Ministerija baigė S. Plytnykaitės skandalo tyrimą: išvada – konkreti

2025 m. spalio mėnesį gavusi sportininkės prašymą ir po jo atlikusi tyrimą, sportininkų atstovė šiame sprendime aprašė tyrimo eigą, faktines aplinkybes, sprendimo priėmimo motyvus bei parinko poveikio priemones.
Tyrimo išvadose yra konstatuota, kad asociacija „LTU Aquatics“ pažeidė sportininkės teises, neužkirsdama kelio pažeidimams, o, pažeidimams paaiškėjus – nesiimdama pakankamų ir tinkamų priemonių; taip pat – neužtikrindama sportininkei saugios ir pagarbios aplinkos. Dviejų šiame tyrime pasitelktų ekspertų nuomone, nagrinėjamoje situacijoje buvo nustatyti reikšmingi reagavimo, prevencijos ir proporcingumo trūkumai.
Sportininkų atstovės sprendime, remiantis ekspertų išvadomis, nurodoma, kad normalizuojama nepagarba formuoja nesaugios aplinkos sporte pamatus bei signalizuoja apie organizacinei kultūrai būdingą toleranciją nepagarbiam ir žeminančiam elgesiui.
Šiame tyrime išvadą pateikė ir Saugios aplinkos sportininkams kūrimo pareigūnas, kuris pabrėžė, jog tyrimo metu nustatytas bendravimas tarp asociacijose veikloje dalyvaujančių asmenų vertintas per saugios aplinkos standartų prizmę, kur svarbus ne tik teisinis pažeidimo faktas, bet ir tai, ar elgesys galėjo kurti žeminančią, psichologiškai nesaugią ir sportininko orumą menkinančią aplinką.
Deja, bet saugios aplinkos sportininkams kūrimo pareigūnas konstatavo, kad tyrimo metu užfiksuoti duomenys rodo neatitiktį saugios aplinkos standartams – nebuvo sudarytos sąlygos jaustis saugiai, gerbiamai ir apsaugotai nuo žeminančio ar bauginančio elgesio.
Vienas iš sportininkų atstovės šiame tyrime pasitelktų ekspertų taip pat atkreipė dėmesį, kad sporto organizacijose dirbantiems treneriams tenka ne tik fizinio sportininkų parengimo vaidmuo, bet ir atsakomybė būti moraliniu autoritetu jauniems žmonėms, su kuriais dirba, atsakomybė nekenkti jų emocinei gerovei. Ugdant profesionalaus sporto asmenybes, treneriams ne atsitiktinai keliami profesinės etikos reikalavimai.
Asociacijai „LTU Aquatics“ sportininkų atstovės sprendime yra nustatytas vienas įpareigojimas, siekiant nutraukti sportininkės teises pažeidžiančius veiksmus, parengiant ir patvirtinant aiškias trenerių elgesio taisykles, bei aštuonios rekomendacijos, kuriomis siekiama užkirsti kelią galimiems pažeidimams ateityje – nuo specializuotų mokymų ir anoniminių apklausų rengimo organizacijoje iki drausmės pažeidimų atvejų nagrinėjimo taisyklių, nešališkos komisijų sudėties.
Sportininkų atstovė Laura Montvilaitė, komenduodama šį sprendimą taip pat atkreipė dėmesį, kad asociacija dar tyrimo metu jau ėmėsi tam tikrų priemonių situacijai keisti bei išreiškė tikėjimą, kad asociacijai sėkmingai pavyks užkirsti kelią panašioms situacijoms ateityje.
Smiltė PlytnykaitėPlaukimasskandalas
Rodyti daugiau žymių