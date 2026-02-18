SportasKitos naujienos

Nepavyko ir vyrų porai: M. Vaičiulis ir T. Strolia komandinio sprinto kvalifikacijos neįveikė

2026 m. vasario 18 d. 11:41
Lrytas.lt
Trečiadienį 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse dar kartą trasoje pasirodė slidininkų Modesto Vaičiulio ir Tautvydo Strolios duetas, rungęsis komandinio sprinto laisvuoju stiliumi varžybose.
Sportininkai kvalifikacijoje rungėsi dviem etapais: iš pradžių startavo pirmasis poros dalyvis, po pertaukos – antrasis, o abiejų sportininkų laikai sudedami bei taip nusprendžiama galutinė rikiuotė.
Lietuvių pora startavo 27-u - paskutiniuoju - numeriu. Pirmasis 1,5 km trasą įveikė Modestas Vaičiulis. Jis finišavo per 3 min. ir 4,27 sekundės bei tarp pirmojo sprinto dalyvių užėmė 20-ąją vietą. Finišavus visiems sportininkams bendrojoje įskaitoje jis užėmė 39-ąją vietą.
Antrasis trasą įveikė Tautvydas Strolia. 30-metis lietuvis finišavo per 3 min. 12,97 sekundės ir bendrojoje įskaitoje buvo 49-as.
Bendrojoje įskaitoje lietuvių pora užėmė 21-ąją vietą. Lietuvos atstovai aplenkė Bulgarijos, Ukrainos, Rumunijos, Argentinos, Vengrijos ir Kazachstano sportininkų poras.
Į po kvalifikacijos vykstančius finalus pateko po 15 geriausių porų.
Kiek anksčiau komandinio sprinto laisvuoju stiliumi kvalifikacijoje dalyvavo ir Lietuvos moterų pora: Eglė Savickaitė ir Ieva Dainytė. Jos bendrojoje įskaitoje liko 22-os bei į finalą taip pat neprasibrovė.
Priešingai nei moterų kvalifikacijoje, Latvija bei Estija į finalą nepateko. Baltijos sesės atitinkamai liko 17-oje ir 18-oje vietose.
slidinėjimasslidinėjimas laisvuoju stiliumi2026 metų žiemos olimpinės žaidynės (Milanas-Kortina)
