Olimpinę karūną vis dar saugantys suomiai stebuklingai išsigelbėjo nuo pralaimėjimo šveicarams – teko keisti vartininką

Grupių etape Šveicarija užėmė antrąją vietą, tokią pačią poziciją iškovojo B grupėje ir suomiai.
Šveicarai pergalės pamatus bandė padėti pirmame kėlinyje, kur 14 min. įvartį pelnė D. Riatas, o po minutės – N.Riederreiteris. Suomiai pirmąjį savo įvartį sugebėjo pelnyti tik trečiojo kėlinio 14 minutę, kai pasižymėjo S. Aho.
Laikas ėjo, o suomiams reikalingas buvo antrasis įvartis ir jie nutarė eiti „va bank“ – likus dviem minutėms pakeitė vartininką šeštuoju žaidėju. Ir tai davė rezultatą – likus iki sirenos 1 min. 12 sek., į šveicarų vartus smūgiuoto ritulio kryptį prieš pat vartus pakreipęs M. Heiskanenas išlygino rezultatą.
Tad jau antrame ketvirtfinalyje reikėjo pratęsimo – komandos po tris žaidėjus turėjo kovoti 10 minučių. Jei įvarčio nebūtų, laikas ateitų ir bulitams.
Tačiau komandos sužaidė tik 3 minutes 23 sekundes – suomių žaidėjas A.Lehkonenas gavo ritulį ties mėlyna linija, išsiveržė vienas prieš vartininką ir įmušė auksinį įvartį.
Jis lėmė, kad Suomija žengia toliau, o šveicarai atsisveikino su turnyru.