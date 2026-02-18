Po organizatorių sprendimo – Lietuvos delegacijos reakcija: „Tai yra labai liūdna naujiena“

„Tai yra labai liūdna naujiena. Mes esame kategoriškai prieš. Kartu su kitomis Baltijos šalimis, skandinavais bei Ukraina darome viską, kad būtų užkirstas kelias Rusijos ir Baltarusijos atstovų dalyvavimui žiemos paralimpinėse žaidynėse.
Ką tik dar kartą kalbėjau su Ukrainos paralimpinio komiteto prezidentu, veiksmus deriname su Šiaurės šalimis, visi esame labai nusivylę. Dėl pastarosios situacijos ir būsimų veiksmų konsultuosimės su Vyriausybe, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Mūsų tikslas – žiemos paralimpinės žaidynės be agresorių“, – teigia Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
Primename, jog atletams iš Rusijos ir Baltarusijos dalyvauti žaidynėse buvo uždrausta nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą. 2023 m. buvo įvestas dalinis suspendavimas, leidęs agresoriams varžytis kaip neutraliems sportininkams.
Praėjusių metų rugsėjo pabaigoje generalinėje asamblėjoje Tarptautinis paralimpinis komitetas panaikino dalinį rusijos ir baltarusijos suspendavimą. Reitingo taškus agresorių sportininkai galėjo rinkti po gruodį Sporto arbitražo teisme (CAS) laimėtos apeliacijos prieš Tarptautinę slidinėjimo ir snieglenčių sporto federaciją (FIS).
Deja, rugsėjį Tarptautinio paralimpinio komiteto generalinėje asamblėjoje balsuojant visoms šalims narėms, daugelis šalių, ypač Afrikos ir Azijos, balsavo už suspendavimo panaikinimą.