SportasKitos naujienos

Rusai ir toliau chamiškai erzina olimpiadą – jų vėliava plevėsavo Kanados ir čekų ledo ritulio mače

2026 m. vasario 18 d. 23:06
Lrytas.lt
Tarptautinis olimpinis komitetas prieš Milano-Kortino olimpiadą dar kartą patvirtino, kad rusų atletai, kuriems leista varžytis žaidynėse, negalės turėti jokių atpažinimo ženklų ant savo aprangų, jie bus vadinami neutraliais atletais, jie jokia abreviatūra negali būti identifikuojami kaip Rusijos sportininkai. Taip pat visose olimpinėse arenose draudžiama kabinti Rusijos vėliavas ar skanduoti rusiškas skanduotes. Tačiau į olimpiadą atvykę rusų sirgaliai lyg kaip susitarę siekia erzinti aplinkinius, chamiškai ignoruodami draudimus.
Daugiau nuotraukų (1)
Jau per olimpiados atidarymą vienas rusų sirgalius atsitempė rusų vėliavą į atidarymo ceremoniją, vaikščiojo ir fotografavosi „San Siro“ stadione. Taip pat per moterų ledo ritulio varžybas Rusijos sirgalius prie Čekijos komandos atsarginių žaidėjų suolo prikabino atsitemptą rusišką atributą.
Trečiadienį Milane tęsėsi vyrų olimpinis ledo ritulio turnyras, o vienoje iš ketvirtfinalio akistatų „Arena Santa Giulia“ stadione varžėsi Kanados ir Čekijos rinktinės.
Rungtynių metu tribūnose pasirodė prikabinta Rusijos vėliava su užrašu „Zelenograd“. Rusiškoji žiniasklaida su pasididžiavimu pasakojo, kad ją pakabino Maskvos „Spartak“ marškinėliais vilkintis sirgalius.
Herojumi išvadintas žiūrovas turėjo ir vardą – Georgijus iš Zelenogrado miesto šalia Maskvos. Kaip aiškino rusų žiniasklaidai nevykęs aistruolis, į areną jis su vėliavą praėjo teigdamas savanoriams, jog tai yra Slovakijos vėliava.
O užrašas „Zelenograd“ yra slovakiško miesto pavadinimas. Neva niekam nešovė į galvą paklausti, ką jis daro su slovakiška vėliava per kanadiečių ir čekų rungtynes.
Iki rungtynių jis visur vaikščiojo apsijuosęs vėliavą ir į įžengęs tribūnas prikabino ją matomoje vietoje. Baigiantis pirmam Kanados ir Čekijos rinktinių rungtynių kėliniui prie jo vis dėlto priėjo priėjo organizacinio komiteto darbuotojas ir paprašė vėliavą susivynioti ir daugiau jos viešai nerodyti.
„Visi savanoriai ten arenoje gavo už geografiją dvejetus, o mūsiškis už išradingumą – penketą“, – didžiavosi rusų žiniasklaida.
Kanada per pratęsimą įveikė Čekiją 4:3 ir pateko į pusfinalį.
Primename, kad vyrų ledo ritulio turnyras olimpinėse žaidynėse vyksta vasario 11–22 dienomis. Pirmą kartą per pastaruosius 12 metų varžybose dalyvauja NHL žaidėjai.
Rusijos vėliavaRusijos sportassirgalius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.