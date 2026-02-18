Jau per olimpiados atidarymą vienas rusų sirgalius atsitempė rusų vėliavą į atidarymo ceremoniją, vaikščiojo ir fotografavosi „San Siro“ stadione. Taip pat per moterų ledo ritulio varžybas Rusijos sirgalius prie Čekijos komandos atsarginių žaidėjų suolo prikabino atsitemptą rusišką atributą.
Trečiadienį Milane tęsėsi vyrų olimpinis ledo ritulio turnyras, o vienoje iš ketvirtfinalio akistatų „Arena Santa Giulia“ stadione varžėsi Kanados ir Čekijos rinktinės.
Rungtynių metu tribūnose pasirodė prikabinta Rusijos vėliava su užrašu „Zelenograd“. Rusiškoji žiniasklaida su pasididžiavimu pasakojo, kad ją pakabino Maskvos „Spartak“ marškinėliais vilkintis sirgalius.
Herojumi išvadintas žiūrovas turėjo ir vardą – Georgijus iš Zelenogrado miesto šalia Maskvos. Kaip aiškino rusų žiniasklaidai nevykęs aistruolis, į areną jis su vėliavą praėjo teigdamas savanoriams, jog tai yra Slovakijos vėliava.
O užrašas „Zelenograd“ yra slovakiško miesto pavadinimas. Neva niekam nešovė į galvą paklausti, ką jis daro su slovakiška vėliava per kanadiečių ir čekų rungtynes.
Iki rungtynių jis visur vaikščiojo apsijuosęs vėliavą ir į įžengęs tribūnas prikabino ją matomoje vietoje. Baigiantis pirmam Kanados ir Čekijos rinktinių rungtynių kėliniui prie jo vis dėlto priėjo priėjo organizacinio komiteto darbuotojas ir paprašė vėliavą susivynioti ir daugiau jos viešai nerodyti.
„Visi savanoriai ten arenoje gavo už geografiją dvejetus, o mūsiškis už išradingumą – penketą“, – didžiavosi rusų žiniasklaida.
Kanada per pratęsimą įveikė Čekiją 4:3 ir pateko į pusfinalį.
Primename, kad vyrų ledo ritulio turnyras olimpinėse žaidynėse vyksta vasario 11–22 dienomis. Pirmą kartą per pastaruosius 12 metų varžybose dalyvauja NHL žaidėjai.
Rusijos vėliavaRusijos sportassirgalius
Rodyti daugiau žymių