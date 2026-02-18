Sėkmingas debiutas: jauniausia Lietuvos olimpietė aplenkė net 48 sportininkes

N. Stepanauskaitė moterų slalomo rungtyje pirmojo nusileidimo metu finišavo per 55,59 sekundės ir užėmė 56-ąją vietą, nuo lyderės amerikietės Mikaelos Shiffrin atsilikdama 8,46 sekundės.
Antrame nusileidime ji parodė laiką – 1 min. 01.91 sek. ir buvo 48-oji. Sudėjus abu laikus, mūsiškė trasoje išbuvo 1 min. 57.50 sek. ir galutinėje įskaitoje užėmė 47 vietą. Ji nuo čempionės Mikaelos Shiffrin atsiliko 18,4 sek.
Iš viso rungtyje startavo net 95 sportininkės, iš kurių net 31-a pirmojo nusileidimo metu arba buvo diskvalifikuota, arba nefinišavo.
Auksą laimėjusi JAV sportininkė M. Shiffrin distancija bendrai įveikė per 1 min. 39.10 sek., antra liko šveicarė Camile Rast, atsilikusi 1,5 sek. trečia buvo švedė Anna Swen Larsson, kurios atsilikimas buvo 1,75 sek.
Neringa Stepanauskaitėkalnų slidinėjimasslalomas
