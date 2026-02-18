Silpna laikyta slovakų rinktinė verčia aikčioti – žais olimpiados pusfinalyje, sumalusi į miltus Vokietijos ledo ritulininkus

Tau jau antrosios žaidynės iš eilės, kai slovakai patenka į olimpiados pusfinalį. Pekine jie pusfinalyje krito nuo būsimų čempionų suomių 0:2, tačiau kovoje dėl bronzos nurungė Švediją 4:0.
Nemažai NHL žaidėjų turėjusi Vokietijos ekipa nesurado jokių priešnuodžių kovoje su azarto pagautais slovakais. Pastarieji pakartojo 2022 m. Pekino olimpiados sėkmę, kai ketvirtfinalyje vokiečius paguldė 4:0.
Jau pirmame kėlinyje slovakai į vokiečių vartus smūgiavo 18 kartų, o vokiečiai – tik 5, tačiau įvartis krito tik vienas: likus žaisti mažiau nei dvi minutes „San Jose Sharks“ sistemoje rungtyniaujantis Pavolas Regenda kyštelėjo lazdą ir nukreipė ritulį į varžovų vartus.
Antrame kėlinyje slovakai vos per 33 sekundes pelnė du įvarčius ir pasiuntė vokiečius į nokdauną. 25-ąją minutę pasižymėjo Milošas Kelemenas, o po to rezultatą 3:0 „įregistravo“ Oliveris Okuliaras. maža to – 10-ąją antrojo kėlinio minutę Daliboras Dvorskis pabėgo į greitą ataką ir galingu metimu padidino atotrūkį iki 4:0.
Vokietijos rinktinei pavyko sušvelninti rezultatą 35-ąją minutę – pasižymėjo Lukasas Reichelis.
Trečiojo kėlinio pradžioje slovakai iš esmės padėjo galutinį tašką – 1-ąją minutę P. Regenda pelnė savo antrąjį įvartį. Vokiečiai 10-ąją kėlinio minutę pelnė savo antrąjį įvartį – pasižymėjo Frederikas Tiffelsas.
Vokietija dar bandė gelbėtis, pakeitė vartininką žaidėju, tačiau slovakai perėmė ritulį ir Tomašas Tataras pelnė šeštąjį įvartį į tuščius vartus.
Vokiečiai turėjo rimtų vilčių iškovoti medalius Milane – pastarąjį kartą olimpinį sidabrą jie iškovojo 2018 m. Pjongčange, kai paskutinėmis finalo mačo sekundėmis rezultatą išlygino rusai, o po pratęsimo tapo čempionais.