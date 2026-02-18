Skandalas dėl S. Plytnykaitės terorizavimo ir „rūgščios“ aplinkos „LTU Aquatics“ asociacijoje vis dar retušuojamas

Kai tik ministerija paviešino savo verdiktą dėl plaukikės S. Plytnykaitės ir buvusio jos trenerio Pauliaus Andrijausko darbinių kontaktų ir nepagarbaus elgesio, savo pranešimą išplatino ir „LTU Aquatics“ organizacija.
„Asociacija „LTU Aquatics“ gavo ir susipažino su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sprendimu, tačiau pažymi, kad šiuo metu vyksta nepriklausomas Asociacijos drausminio organo atliekamas tyrimas, kurio tikslas – visapusiškai, objektyviai ir laikantis galiojančių teisės aktų bei Asociacijos vidaus procedūrų ištirti visas su nagrinėjamu klausimu susijusias aplinkybes.
Atsižvelgdami į tai, informuojame, kad bet koks Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuoto tyrimo išvadų galutinis vertinimas, siekiant nepakenkti Asociacijos drausminio organo atliekamam tyrimui, bus galimas tik užbaigus Asociacijos drausminio organo tyrimą ir paskelbus jo išvadas. Mūsų turimomis žiniomis, tyrimo procedūroje šiuo metu liko neatlikta tik sportininkės apklausa, kurios organizavimas užtruko derinant sportininkei priimtiną apklausos laiką.
„LTU Aquatics“ laikosi nuoseklios pozicijos bendradarbiauti su visomis institucijomis, teikti visą reikalingą informaciją ir užtikrinti, kad galutiniai sprendimai būtų grindžiami išsamiai ištirtais faktais bei objektyvumo ir nešališkumo principais.
Apie tolimesnę proceso eigą ir priimtus sprendimus visuomenę informuosime papildomai, – skelbiama pranešime.
ŠMSM Sportininkų atstovė 2026 m. vasario 18 d. priėmė sprendimą „Dėl sportininkės teisių“, kuris yra susijęs su situacija asociacijoje „LTU Aquatics“.
2025 m. spalio mėnesį gavusi sportininkės prašymą ir po jo atlikusi tyrimą, sportininkų atstovė šiame sprendime aprašė tyrimo eigą, faktines aplinkybes, sprendimo priėmimo motyvus bei parinko poveikio priemones.
Tyrimo išvadose yra konstatuota, kad asociacija „LTU Aquatics“ pažeidė sportininkės teises, neužkirsdama kelio pažeidimams, o, pažeidimams paaiškėjus – nesiimdama pakankamų ir tinkamų priemonių; taip pat – neužtikrindama sportininkei saugios ir pagarbios aplinkos. Dviejų šiame tyrime pasitelktų ekspertų nuomone, nagrinėjamoje situacijoje buvo nustatyti reikšmingi reagavimo, prevencijos ir proporcingumo trūkumai.
Sportininkų atstovės sprendime, remiantis ekspertų išvadomis, nurodoma, kad normalizuojama nepagarba formuoja nesaugios aplinkos sporte pamatus bei signalizuoja apie organizacinei kultūrai būdingą toleranciją nepagarbiam ir žeminančiam elgesiui.
Plaukikė Smiltė Plytnykaitė, interviu portalui „Lrytas“ teigė, jog prieš kelerius metus sulaukusi iš trenerio neetiškų užuominų. Ji pateikė keletą pavyzdžių, kaip P. Andrijauskas ją viešai aptarinėdavo, užsiimdavo mobingu, įžeidinėdavo ir netgi siųsdavo savo pusnuogio nuotraukas jai.
„Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad teks rašyti tokį tekstą. Tačiau dar skaudžiau suvokti, jog Lietuvoje – tokioje mažoje šalyje – ši tema daugeliui vis dar yra nepatogi, nepriimtina ir sąmoningai nesuprantama“, – „Instagram“ socialiniame tinkle rašė S. Plytnykaitė.
„Apie tokias patirtis kalbančios merginos dažnai apkaltinamos melu, tariamais išsigalvojimais ar bandymu „atkreipti dėmesį“. Būtent dėl to tiek daug moterų renkasi tylėti... Atrodo, kad visuomenė pradeda girdėti tik tada, kai tai paliečia asmeniškai – kai su tuo susiduria jų pačių dukra, sesė ar draugė. Ir, žinoma, ačiū Dievui, kad joms netenka patirti to, ką patyriau aš. Tačiau faktas, jog mano patirtis vis dar laikoma išsigalvojimais, tik dar kartą parodo, kodėl ši problema taip ilgai lieka nutylėta. Šį trenerį ilgą laiką nuoširdžiai gerbiau ir vertinau kaip savo srities specialistą.
Jis davė man daug žinių, disciplinos ir patirties sporte, už kurias iki šiol esu dėkinga. Būtent todėl apie tai kalbėti yra dar sunkiau. Tačiau pagarba profesionalumui negali pateisinti netinkamo elgesio. Net ir geri rezultatai ar autoritetas nesuteikia teisės peržengti ribų.
Jis pats žinojo apie savo problemas, tačiau, net ir sulaukęs pastabų iš aplinkinių, savo elgesio keisti nebandė. Labai nemalonu, kad dėl šio jo „asmeninio“ sprendimo galėjo nukentėti ir kiti.
Vis dėlto tikiu, kad kalbėdami apie tokias patirtis galime po truputį keisti požiūrį ir kurti saugesnę aplinką. Jei mano sprendimas prabilti suteiks bent vienam žmogui drąsos labiau pasitikėti savimi ir savo jausmais, vadinasi, šis žingsnis buvo teisingas. Apie tokius dalykus kalbėti sunku. Tačiau tylėti – dar sunkiau“, – „Instagram“ socialiniame tinkle žinute pasidalino S. Plytnykaitė.
PlaukimasSmiltė PlytnykaitėPaulius Andrijauskas
Rodyti daugiau žymių